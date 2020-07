O vedetă Pro TV a divorţat în secret după ce a fost prinsă cu amantul. Primele declaraţii: "Primele zile a fost nasol"

Conrad a vorbit pentru Click! despre despărțirea care a făcut vâlvă printre vedete. El și Victoria Răileanu au decis anul trecut că trebuie să o ia pe drumuri separate, așa că s-au despărțit.

”Da, este oficial deja. Dar asta cu pozele a fost după ce ne-am despărțit noi. Anul trecut. Dar am fost foarte discreți. Am ieșit cu copilul împreună la câteva evenimente. Nu ne place să ieșim în evidență. Ce era să facem? Să ieșim să punem poze cu noi singuri pe canapea? Și să scriem că ne-am despărțit? Suntem prieteni. În continuare avem o relație frumoasă de prietenie și ne înțelegem la fel de bine, nu există râcă între noi”, a spus el.

Asupra copilului au custodie comună, iar cei doi s-au despărțit în urma unor tensiuni acumulate de-a lungul timpului. Cât despre refacerea vieții: ”Ce să refac, că nu era mare lucru. Mi-am continuat viața cu proiectele pe care le am. Am terminat de filmat pentru „Sacrificiul” și am scris la scenariul noului serial, de la toamnă, alături de Radu Grigore, Simona Macovei și Bianca Mina. Am început să scriu la proiectele mele de film pe care le-am lăsat sub cearșaf și fac mult sport. În izolare mi-am descoperit pasiunea de a sta cu mine. Primele zile a fost nasol, apoi m-am regăsit. Îmi este dor de prieteni, de teatru, de filmări”.

Tudor Chirilă va juca în serialul Vlad de la Pro TV

Tudor Chirilă va juca în serialul serialul VLAD, în această primăvară, la PRO TV. Acesta interpretează rolul lui Drăgoi, un politician important, iar în curând vom vedea impactul pe care-l va avea în întreaga poveste și dacă va fi de partea lui Iordache sau a lui Cezar.

Drăgoi este căsătorit cu Ivana, noul personaj din VLAD, jucat de către Raluca Aprodu. „Prezența în Vlad îmi oferă mai multe oportunități: prima ar fi aceea de a reconfirma dorința și disponibilitatea mea de a face film, chiar dacă Vlad e un serial.

Există probabil prejudecata că muzica prevalează în viața mea, ceea ce nu este adevărat. Și sunt bucuros să pot dezminți asta. A doua ar fi o întâlnire cu actori talentați, mai puțin posibilă în teatru.

Apoi, este încă un prilej de a-mi face meseria într-un context nou și de multe ori solicitant. Ideea de a juca un politician mi se pare iarăși interesantă, având în vedere repulsia pe care mi-o trezesc diverse figuri din spectrul politic românesc. E bine că am de unde să mă inspir. Și sper să reușesc să fiu credibil în acest rol.”, a declarat Tudor Chirilă.