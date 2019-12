Şerban Huidu, atac devastator la adresa lui Smiley şi a lui Tudor Chirilă. Vorbe grele la adresa juraţilor de la Vocea României

Dragoș Moldovan a intrat și în posesia premiului de 100.000 de euro.

"Mulțumesc mult tuturor celor care m-au susținut și m-au votat. Încă nu îmi dau seama cum mă simt. Trebuie să mai treacă vreo oră așa să mă liniștesc și să-mi dau seama de ce tocmai s-a întâmplat. Am spus mereu că de când am venit la acest concurs nu mi-am făcut niciun fel de așteptări și am vrut dar să cânt cât mai bine și să trăiesc momentele atunci pe scenă. A fost un drum foarte fain, în care am cunoscut mulți oameni faini", a spus Dragoş Moldovan.

VOCEA ROMANIEI 2019. Ce va face Dragoş Moldovan cu banii câştigaţi la Vocea României

Unul dintre cei care au criticat "Vocea României" este Șerban Huidu. Acesta a postat un mesaj dur pe Facebook, în care spune că speranțele celor care participă la "Vocea României" sunt limitate de o realitate ingrată, posibilitatea de face "un clip cu Smiley" sau un concert "la Carei, cu Tudor" fiind suprema realizare.

"Mă uit și eu pe afară la concursurile de voce. Britney, Timberlake, Bieber, Adele... Cam toți câștigătorii sunt preluați de o echipă de management, semnează cu niște case șmechere, au concerte, ajung tari. La noi? Cel mai bun lucru pe care îl pot spera copiii ăștia cu voce e să facă un clip cu Smiley, să prindă un concert la Carei cu Tudor, să facă backing vocal pentru Brenciu, la Sala Palatului, sau să meargă cu Irina la o nuntă. De ce mai faceți concursurile astea, dacă nu îi puteți ajuta să aibă o carieră adevarată?", este mesajul lui Șerban Huidu.