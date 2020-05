Oana a trecut prin clipe cumplite! Drama la care era să fie supusă familia Lis în mijlocul nopţii

Oana Lis nu a ascuns niciodată faptul că nu este o foarte bună gospodină și că, de cele mai multe ori, preferă să mănânce în oraș, iar acest lucru a venit ca scuza la drama prin care a trecut vedeta în mijlocul nopţii.

Vedeta a povestit despre evenimentul neplăcut într-un interviu dat zilele acestea în presă. Într-una din zilele în care a încercat să facă pe gospodina, a tras o adevărată sperietură, după ce a constatat că există o scurgere de gaze care ar fi putut să degenereze într-o adevărată dramă.

"Am gătit foarte mult, am spălat. Am învățat să gătesc, însă asta s-a lăsat la început cu o mare sperietură. Eu nu am folosit aragazul până să înceapă pandemia. De când m-am mutat cu Viorel, am mâncat în oraș sau am comandat. Într-o noapte am depistat o scurgere de gaze, din cauza racordului legat prost. A început să miroasă puternic și era cât pe ce să sară blocul în aer. M-am speriat, am făcut atac de panică. Două nopți nu am dormit. Cu ocazia asta am făcut curat în cuptor, era plin de cutii cu machiaje", a declarat Oana Lis.