Oana Bogdan, numită de Cioloș "roata motrice" din spatele PLUS, a demisionat: "Vreau să fiu iar liberă"

Oana Bogdan și-a dat demisia din PLUS, explicând într-o scrisoare adresată membrilor Consiliului Național PLUS că dorește să fie prezentă în Bruxelles, acolo unde conduce un birou de arhitectură, potrivit unui comunicat emis de formațiunea politică. Aceasta a fost membru în Biroul Național PLUS.

"Oana Bogdan, membru în Biroul Național PLUS, și-a dat demisia din partid. După cum chiar ea a explicat într-o scrisoare adresată membrilor Consiliului Național, demisia ține de nevoia de a fi mult mai prezența la Bruxelles, unde Oana conduce un birou de arhitectură de succes. Ultimii trei ani, dedicați României, au ținut-o departe de conducerea firmei pe care a înființat-o. Faptul că, astăzi, Oana a ales să se implice mai mult în proiecte care țin de arhitectură nu înseamnă că ea a abandonat sau a întors spatele PLUS. Dimpotrivă. Oana și PLUS se vor regăsi cât de curând in proiectul de reînnoire a Europei", arată un comunicat emis, miercuri, de PLUS.

În presă a apărut, în luna martie, o afirmație a Oanei Bogdan referitoare la renunţarea benevolă la proprietate și la viața de cuplu în favoarea traiului în grup.

Ulterior, formațiunea condusă de fostul premier Dacian Cioloș a transmis că ”proprietatea privată este de neatins”.

Scrisoarea de demisie transmisă de Oana Bogdan pe un grup intern de comunicare al PLUS, conform g4media:

Dragi colegi din Biroul National, Consiliul National si Secretariatul General,

Dupa trei ani de implicare in Romania, biroul meu de arhitectura de la Bruxelles are nevoie de mine 100%. In acesti trei ani, am fost rupta intre a urma credinta unui bine comun in Romania si nevoia de a-i proteja pe cei care mi-au fost alaturi in Belgia. Astazi a venit timpul sa ma intorc la proiectele si oamenii care au platit pretul incercarii mele de a construi un bine comun in Romania.

Aceasta intoarcere la ceea ce faceam inainte sa fiu parte a guvernului Ciolos ma impiedica sa-mi fac treaba in BN asa cum ar trebui sa si-o faca un membru al acestui for de conducere. Asadar, demisionez din BN ca sa fac loc altcuiva (din CN), un om care ar ajuta partidul mult mai mult decat as putea-o face eu in aceste momente critice, pana la Conventia Nationala, si ii multumesc lui Dacian ca ma inlocuieste imediat. PLUS are nevoie de un BN intarit si prompt acum.

Demisionez nu numai din BN, ci si din CN si din PLUS, pentru ca vreau sa fiu din nou libera sa scriu si sa vorbesc despre subiectele pe care eu le consider importante, dar care sunt inca delicate in Romania, fapt care ar putea sa afecteze partidul atat timp cat eu sunt asociata cu PLUS.

Parasesc PLUS intr-un moment in care misiunea mea de a ajuta la construirea fundatiei partidului poate fi considerata incheiata. Avem un lider european si patru europarlamentari, avem principii, mii de membri si structuri in teritoriu, suntem organizati on-line si finalizam mult promisul eco-sistem digital PLUS etc.

Astazi ma intorc la mine. Dar nu voi uita faptul ca o parte din mine s-a format in acesti trei ani in care m-am luptat pentru Rosia Montana, m-am ciocnit in guvern cu minti inguste si rau voitoare, dar am si muncit cot la cot cu oameni exceptionali, am sustinut Platforma Romania 100 cu tot ce am putut, am iesit la proteste, am pus suflet, timp, energie si bani in fondarea Miscarii Romania Impreuna si in conceperea si cresterea PLUS. Va multumesc pentru fiecare din acesti trei ani, ultimul petrecut zi si noapte in Romania, pentru si cu PLUS.

Ma doare faptul ca trebuie sa-mi iau la revedere acum, dar sper sa ne regasim in proiectul de reinnoire a Europei cat de curand. Si mai sper ca, daca tot nu am reusit sa va las fara proprietati, macar v-am lasat fara dubii in ceea ce ma priveste: a pleca cand inca te mai doare inseamna a nu renunta.

A voastra,

Oana Bogdan