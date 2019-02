Oana Florea: Lia Olguţa Vasilescu ar fi un candidat bun la prezidenţiale

Într-o discuție pe tema unei eventuale candidaturi a Liei Olguța Vasilescu din partea PSD la alegerile prezidențiale, deputatul PSD Oana Florea a declarat:

„Mie mi se pare că ar fi un candidat bun. Daca facem un exercitiu de imaginatie, cred ca in turul doi dna Olguta Vasilescu l-ar spulbera pe Iohannis. Nu cred ca-i face fata Iohannis”, a spus social-democrata.

“Nu are nimic cu ea, cred că am greşi dacă am merge pe o parte de psihologie Klaus Iohannis are ceva cu persoana Olguţa Vasilescu. Cred că e un calcul electoral care ar consta în următoarele: primul- destabilizarea PSD sugerând, printr-o maşinărie de zvonuri, că ceea ce face el e în înţelegere cu Liviu Dragnea ca să o înlăture pe Lia Olguţa Vasilescu de la şefia unui minister.

El avea nevoie, după concesia uriaşă de semnare a celor de pe lista de remaniaţi, dacă era o poziţie anti-PSD categorică nu semna toată lista şi era o lovitură cumplită pentru PSD, dar pentru a arăta că e anti-PSD, adresându-se electoratului telefist, a ales întruchiparea pesedismului. Lia Olguţa Vasilescu este, pentru electoratul PSD şi a lui Klaus Iohannis, întruchiparea electoratului PSD- este bună mediatic, e muşcătoare, a luptat împotriva sistemului pe bune, a fost singura din PSD care l-a atacat fără menajamente pe Klaus Iohannis. Dacă era vorba de competenţe, preşedintele putea să ia pe orice alt ministru, dar a făcut-o pentru a arăta electoratului taliban că ţinteşte o vedetă PSD”, a declarat Ion Cristoiu, pentru MEDIAFAX.