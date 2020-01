Oana Lis, la sală după Sărbători: "Am venit să dau jos porcul de pe mine" VIDEO

Oana Lis spune că mesele de Sărbători au fost încărcate de produse tradiționale. "Sunt romanca si ca tot romanul, am nacat porc. Oricum este mult mai sanatos decat puiul. Nu am gatit, dar prietenii mei au avut grija si de mine si am primit salata de boeuf, carnati, friptura, tot ce trebuie am mancat. Caltabosi, se vede. ADica am pus cateva kg pe mine. cate kg? eh acolo 4, 5 kile. haha"

Acum, Oana Lis dorește să se pună pe slăbit. "Am mancat foarte multe dulciuri, imi plac torturile, imi place tiramisu, imi place panacota, deci tot ce inseamna dulce. Eu inca nu mi-am gasit dieta perfecta, asta e problema mea. Vreau sa merg acum la nutritionist sa imi fac analizele pt ca doar cu sportul...intr-adevar, sportul defineste. Si eu am carnea tare daca pui mana, dar trebuie sa slabesc cu dieta"

Oana Lis spune că în ultimul timp s-a ocupat mai mult de minte si de suflet și nu a avut timp să aibă grijă și de corp, lucru care, spune ea, se resimte: "Imi e mai greu sa urc scarile, mie la o petrecere imi place sa dansez si mi-e mai greu sa dansez, se resimte!"