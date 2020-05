Oana Roman are din nou probleme: "Ce credeţi? Uite aşa a rămas mama fără pensie"

Proiectele in care era implicata Oana Roman au fost puse pe pauza, astfel că a fost nevoita sa se adapteze si sa incerce sa gaseasca alte modalitati de a-si suplimenta veniturile in aceasta perioada.

Are economii, dar acestea se duc si ele. Cum o are in ingrijire pe mama ei, Oana Roman recunoaste ca foloseste uneori si banii din pensia acesteia.

Oana Roman a povestit pentru Wowbiz cum a mers la posta pentru a ridica pensia Mioarei Roman, insa functionarele i-au spus ca au ramas fara bani. Cum nu mai erau fonduri suficiente, Oana s-a vazut nevoita sa se intoarca acasa si sa revina intr-o alta zi pentru a incasa pensia cuvenita mamei ei.

"Astăzi m-am dus la Poștă și ce credeți. Nu au fost bani. Prima oara când mi se întâmplă chestia asta. Mi-au explicat doamnele foarte frumos ca au trimis toți banii pe care i-au avut și ca n-au trimis toți banii pt pensii și ca n-au încasari și n-au bani și că trebuie să-i primească mâine sau luni. Uite așa a rămas mama fără pensie.", a spus Oana Roman.

