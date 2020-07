Oana Roman, prima imagine la piscină după ce a slăbit spectaculos! Cum arată acum vedeta TV

”Perfect day. La cea mai frumoasă și elegantă piscină la care am fost vreodată în România”, este mesajul postat de vedetă.

În februarie, Oana Roman povestea că a slăbit cu ajutorul unei diete pe care și-a inventat-o singură. Potrivit acesteia, kilogramele au început să dispară după ce a început să mănânce orice, dar în cantități extrem de mici. O jumătate de covrig dimineața sau un fruct, o ciorbă la prânz, iar seara, de cele mai multe ori, nimic.

"Noiembrie versus Februarie. Rezultatele sunt vizibile! Slăbire cu proceduri de remodelare corporală. Dietă dar nu draconică! Minus 10 cm in șolduri și minus 8 in talie si minus 8-10 kg. Si ăsta e doar începutul", scria Oana Roman pe Facebook.

Oana Roman are din nou probleme

Oana Roman a povestit cum a mers la poștă pentru a ridica pensia Mioarei Roman, însă funcționarele i-au spus că au rămas fără bani.

Proiectele in care era implicata Oana Roman au fost puse pe pauza, astfel că a fost nevoita sa se adapteze si sa incerce sa gaseasca alte modalitati de a-si suplimenta veniturile in aceasta perioada.

Oana Roman a povestit cum a mers la posta pentru a ridica pensia Mioarei Roman, insa functionarele i-au spus ca au ramas fara bani. Cum nu mai erau fonduri suficiente, Oana s-a vazut nevoita sa se intoarca acasa si sa revina intr-o alta zi pentru a incasa pensia cuvenita mamei ei.

"Astăzi m-am dus la Poștă și ce credeți. Nu au fost bani. Prima oara când mi se întâmplă chestia asta. Mi-au explicat doamnele foarte frumos ca au trimis toți banii pe care i-au avut și ca n-au trimis toți banii pt pensii și ca n-au încasari și n-au bani și că trebuie să-i primească mâine sau luni. Uite așa a rămas mama fără pensie.", a spus Oana Roman.