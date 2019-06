Ochi umflati. 4 cauze pentru care ai pungi sub ochi. Afla ce remedii poti utiliza

Ochi umflati. Multi oameni sunt preocupati de modul in care ar putea scapa de pungile de sub ochi. Femeile, in special, cheltuie bani si timp pentru a putea ascunde aceste „imperfectiuni", fara sa se intrebe cum de le-au capatat. Pentru ca exista intotdeauna o cauza a pungilor de sub ochi si, de multe ori, aceste cauze pot fi usor de evitat. Iata 4 cauze pentru care ai ochii umflati.