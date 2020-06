Octavia Geamănu, clipe DE GROAZĂ în bucătărie: "Noroc ca nu era Andrei langa mine"

Octavia Geamănu a publicat pe pagina sa personală de Facebook un mesaj în care trage un semnal de alarmă despre problemele care pot apărea în

"Fac aceasta postare ca sa atrag atentia asupra unei situatii care poate crea o tragedie. Nu plec niciodata de acasa in timp ce masina de spalat functioneaza, cuptorul merge sau si mai grav, am ceva pe aragaz. Dar, chiar si cand sunt acasa, sunt situatii, ca cea de azi, in care am realizat cat noroc am avut!

Noroc ca nu era Andrei langa mine, cum sta de obicei. Azi, mi-a explodat geamul cuptorului in mii de bucatele. Asa cum se intampla cu parbrizul spart al unei masini. Nu cel interior, cel exterior. Unele au sarit efectiv in mai multe directii, o bucata mare, crapata in n bucati mici, a ramas agatata de cuptor. Nu imi explic ce s-a intamplat. Cuptorul functiona. Are 4 ani vechime si il folosesc doar de 1 an. Cred ca a mers de 20 de ori in toata existenta lui. In timp ce strangeam bucatelele mici de sticla, ii multumeam lui Dumnezeu ca nu a fost Andrei acasa. S-aveti grija mare!", a scris Octavia Geamănu pe Facebook.