Olguţa Vasilescu, anunţul momentului privind pensiile românilor! Cum se aplică legea şi cine se bucură de bani mulţi

Olguța Vasilescu, anunţ surpriză făcut marţi seara cu privire la pensiile românilor, după ce Klaus Iohannis a promulgat Legea Pensiilor! La cât ajunge punctul de pensie conform fostului ministru al Muncii.

Lia Olguța Vasilescu a declarat marți, la emisiunea „Punctul de întâlnire" de la Antena 3, că guvernul actual garantează că va aplica noua lege a pensiilor și că există banii necesari.

Punctul de pensie va ajunge la 1.871 lei

„Pensiile se dublează în interiorul mandatului nostru, nu așa cum se spune că abia după 2021 sunt creșterile. Nu! Noi am pornit de la un punct de pensie de 871 de lei, în ianuarie 2017 am făcut o majorare de 5,5%, am ajuns la 917 lei.

După care, în luna iunie a anului 2017, am devansat creșterea pensiilor care ar fi trebuit să aibă loc la 1 ianuarie 2018, am avut iarăși o majorare de 9%, deci mai mult decât era inflația în anul respectiv – în 2018 am ajuns la 1.000 de lei, acum suntem la 1.100 de lei și din septembrie, pentru că în această lege se crește punctul de pensie din luna septembrie a acestui an la 1.265 de lei.

Ei bine, când terminăm noi mandatul, în 2020, punctul de pensie va fi 1.775. Deci, dacă facem un calcul că am pornit de la 871 și ajungem la 1.775 vedem că se dublează pensiile în interiorul mandatului nostru.

Ceea ce într-adevăr este o parte în plus de încă 30% în 2021 vine din noua formulă de calcul, pentru că acolo va fi majorarea punctului de pensie până la 1.875 de lei, dar se schimbă și noua formulă de calcul care va avantaja pe absolut toată lumea, dar în special bărbații", a spus Lia Olguța Vasilescu, potrivit Antena 3.