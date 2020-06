Olguţa Vasilescu, despre creşterea pensiilor: "PNL a spus că respectă legislaţia în vigoare dar mâine, prin ordonanţă, o poate schimba"

"Acesti oameni au mintit, stiind de la bun inceput ca nu vor aplica legea pensiilor. Ne dam seama pentru ca de la 1 ianuarie ar fi trebuit sa inceapa recalcularea celor 5 milioane de pensii si nu au facut nimic.

Inca din luna octombrie a anului trecut au zis ca vor respecta legislatia in vigoare. Sigur, maine prin ordonanta de urgenta se schimba si poate fi alta. Au spus tot timpul ca le-au trecut in buget. In functie de asta a crescut deficitul, suntem la 5,9%, uite ca acum au zburat banii. Din start au 7 miliarde pe care ii pot lua de la bunuri si servicii, de la cele 15 ministere. Apoi au facut pomeni in dauna statului si cetateanului. Nu se mai impoziteaza la nivelul salariului minim contractele de part-time, au mai pierdut 1,5 miliarde.", a spus Olguţa Vasilescu.