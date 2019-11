Deputat al comunităţii evreieşti: E inacceptabil ca un înalt demnitar al Statului Român să folosească astfel de formulări

"Din nou, observ cum un politician român folosește un element din cea mai cumplită perioadă a istoriei umanității și îl trivializează prin utilizarea într-un context nepotrivit.



Doamna Lia Olguța Vasilescu putea și trebuia să găsească orice altă comparație pentru mesajul pe care a dorit să îl transmită.



Este complet inacceptabil ca un înalt demnitar al Statului Român să folosească astfel de formulări. Trivializarea acestei perioade întunecate din istorie, care reprezintă o suferință ce nu poate fi descrisă în cuvinte, este un element deosebit de periculos.



Nu pot să accept, indiferent de moment și context, gestul nepermis de asimilare a Președintelui României cu unii dintre cei mai odioși criminali din istoria umanității - comandanții lagărelor de concentrare.



Toate încercările de a introduce, direct sau indirect, evreii, comunitățile evreiești, relațiile cu Statul Israel, memoria victimelor Holocaustului și drama Holocaustului în sine, cu tot ceea ce a însemnat ea, ca elemente în discursul politic și campania electorală trebuie să înceteze.



“Orori care s-au întamplat la Auschwitz ori Sobibor, în câmpurile de la Bug, prin deportările din Transnistria, pogromurile ori trenurile morții nu cred că au vreun verb, în vreuna din limbile pământului, care să poată exprima prejudiciul pe care l-au adus umanității însăși", scrie deputatul pe Facebook.



”Prin afirmaţia "Domnul Klaus Johannis cred că se vede deja şef de lagăr de concentrare şi reeducă acolo PSD-istii", nu am vrut, sub nicio formă, să lezez sentimentele comunităţii evreieşti, care a fost cea mai afectată de crimele şi ororile perioadei naziste. Dacă cineva a înţeles alt lucru, îmi cer scuze public! Am vrut doar să apăr sentimentele a peste două milioane de membri şi simpatizanţi PSD care nu trebuie să fie consideraţi vinovaţi că votează cu un partid democratic! Dezbaterile electorale trebuie să aibă limite şi eu sunt prima care îmi cer scuze dacă se consideră că s-a ajuns prea departe!”, afirmă Vasilescu.





Şefa de campanie a Vioricăi Dăncilă, fostul ministru al Muncii Lia Olguţa Vasilescu, a comentat declaraţiile preşedintelui Klaus Iohannis conform cărora nu este în competiţie electorală, ci într-un război cu PSD, afirmând că acesta deja se şi vede şef de lagăr de concentrare şi toţi PSD-iştii băgaţi acolo la reeducare. Organizaţia ActiveWatch a anunţat că sesizează CNCD şi CNA, considerând că trivializarea unor momente din istoria neagră a umanităţii nu se justifică în niciun context social sau politic.



- ”Domnul Klaus, cred deja se şi vede şef de lagăr de concentrare şi toţi PSD-iştii băgaţi acolo la reeducare”, a declarat Olguţa Vasilescu sâmbătă seară, la Antena 3, solicitată să comenteze afirmaţiile făcute de Klaus Iohannis la o întâlnire electorală, la Bistriţa.



Ea a remarcat că "a căzut mult prea mult lumea politică de la noi" din cauza vîrfurilor şi a subliniat că Traian Băsescu ”a ştiut să strunească toată clasa politică prin dosare”, iar Klaus Iohannis la început părea un preşedinte normal, la locul lui, dar că în ultima vreme ”a început să aibă tot felul de obsesii, frustrări”.