Olguţa Vasilescu la România TV: "Avem un Guvern iresponsabil"

Fostul ministru al Muncii, Olguţa Vasilescu, a făcut declaraţii în exclusivitate la România TV:

- Guvernul Orban a redus cu 10% ajutoarele pentru fermieri.

- Este inadmisibil să vii cu creşterea vîrstei de pensionare la 70 de ani.

- Avem un guvern iresponsabil.

- Dumneavoastră v-aţi urca într-un tren sau un autobuz condus de cineva care are 70 de ani? Așa se pune problema.

De asemenea, Olguța Vasilescu a comentat declarațiile ministrului Finanțelor, Florin Câțu, care a comparat sistemul de pensii cu un Caritas, și Raluca Turcan, care a lansat ideea pensionării la 70 de ani.

"Începe să mă sperie nu doar incompetenţa ci şi iresponsabilitatea de care dau dovadă aceşti guvernanţi, şi nu este vorba doar despre domnul Cîţu, este vorba şi despre doamna ministru al Muncii, Alexandru, care spune acelaşi lucru, că sistemul de pensii e în pericol iminent. Afirmaţiile astea au rolul de a speria oamenii în primul rând şi în al doilea rând de a pregăti probabil ceea ce-şi doresc dumnealor foarte mult, şi anume creşterea vârstei de pensionare. Au aruncat-o astăzi în piaţă că 'îi lăsăm opţional până la 70 de ani şi mai vedem după aia în scurt timp'. Cât e de scurt timpul ăsta până când vor face vârsta obligatorie de pensionare de 70 de ani, rămâne de văzut”.

„Să vorbim pe cifre: în 2016 noi am descoperit la sistemul de pensii un deficit de 16 miliarde de lei. Şi nu ne-am plâns. I-am plătit, între timp am luat şi nişte măsuri (...) iar anul trecut noi am încheiat cu un deficit de 3 miliarde. Deci am preluat cu 16 miliarde deficit şi am ajuns la 3 miliarde deficit. Cum să spui că e în colaps sistemul sau că e în pericol iminent, când statul nu mai vine să pluseze 16 miliarde, ci doar trei", a declarat Olguţa Vasilescu la România TV.

De asemenea, miercuri a avut loc o întâlnire între actualul ministru al Muncii, Violeta Alexandru, cu reprezentanții pensionarilor. Ceea ce se știe este că punctul de pensie va creşte cu 40% în acest an, iar pensia minimă nu va creşte în acest an.

