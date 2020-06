Olguţa Vasilescu (PSD), replică pentru Nicuşor Dan: Băieţaş, o să simţi ce simţeau şi ăia pe care îi atacai cu haita ta

"Nicusor Dan plange de mama focului pe la tv ca se comporta si altii cu el cum se comporta USR cu ai nostri pe vremea cand era el presedinte acolo. "Cer bun simt de la viceprimarul Capitalei. Ar trebui sa isi exprime punctul de vedere fara sa deranjeze". Baietas, e o vorba in popor: ce tie nu-ti place, altuia nu-i face! Mai tii minte cand stateai atarnat de tribuna parlamentului cu pancarta de gat si nu ii lasai pe deputatii PSD sa vorbeasca? Sau cum mergeai peste ei in conferinte de presa? Ai uitat? O sa-ti mai amintesti din cand in cand... Si o sa simti ce simteau si aia pe care ii atacai cu haita ta.... Apropo! Ieri, un parlamentar USR cerea de la tribuna sa i se adreseze ceilalti cu respect. Altul care ne baga telefonul in ochi si punea muzica la maxim la boxe, in comisiile parlamentare, cat sa nu se poata lucra... Nici macar nu il jignise cineva! Dupa ce au facut pe revolutionarii din popor, acum s-au descoperit brusc de viță nobila si pretind sa li te adresezi ca la boieri... Poate va luati si o camasa pe voi si puneti o cravata la ea, daca tot veniti sa vorbiti in parlament si mai pretindeti si respect!", a scris Olguţa Vasilescu.

Nicuşor Dan, scandal cu Poliţia Locală Sector 5 la conferinţa sa de presă. "E filonul comunist din PSD. Nu acceptă alt punct de vedere"