Olguţa Vasilescu şi Varujan Vosganian: Nu există nicio ţară în care un serviciu militarizat secret contabilizează voturile

"Eu zic aşa: o comisie de anchetă nu trebuie să vadă ce nu a făcut bine PSD - ALDE, trebuie să vadă ceea ce nu s-a făcut bine. Punct. Nu facem o comisie să ne vânăm unii de alţii, ci facem o comisie să vedem dacă votul s-a convertit în mod real în rezultatele afişate şi să evităm pe viitor să se întâmple astfel de chestiuni. (...) Şi eu am declarat public că nu votez la referendum şi am recomandat tuturor care mă simpatizează să nu voteze la referendum. Mi se pare că modalitatea în care s-a votat şi anume aceea că există înregistraţi toţi cei care au refuzat la referendum să primească buletinele de vot este incorectă. Nu este normal ca un serviciu militarizat secret să ştie care sunt opţiunile pentru un milion şi jumătate de români", a afirmat Varujan Vosganian, transmite Agerpres.



El a adăugat că acest lucru nu se întâmplă în nicio ţară din UE.



"Vreau să vă spun tuturor celor care elogiaţi modul în care s-a votat că suntem singura ţară din UE în care un serviciu militarizat secret contabilizează voturile şi aşa ceva, pe viitor, nu trebuie să se mai întâmple", a subliniat deputatul ALDE.



Vosganian a susţinut că această comisie are un rol "profilactic". "Această comisie are în primul rând un rol profilactic. În acelaşi timp, nu putem să ignorăm faptul că în spaţiul public au apărut numeroase buletine de vot a căror cheie nu se închidea şi acestea sunt neregularităţi care trebuie lămurite", a arătat el.



Şi deputatul PSD Lia Olguţa Vasilescu a declarat că "nu există în nicio ţară din lume ca un serviciu secret să opereze tabletele" la alegeri.



"Avem ceva de ascuns? Are vreunul dintre partide ceva de ascuns? Dacă nu, haideţi să răspundem tuturor întrebărilor lansate în spaţiul public de oameni cu vederi de dreapta, nu de stânga. Hai să vedem de ce aceşti oameni ne spun că sunt mii de secţii din România care nu se închid pe cheie. Să vedem de ce au simţit un milion de oameni din România să facă turism în ziua votului în comune care nu aveau niciun fel de atracţie turistică. Haideţi să vedem dacă, într-adevăr, în multe secţii de vot a fost viciat acest proces. Pentru că Guvernul, din punct de vedere administrativ, a organizat aceste alegeri, dar să nu uităm că la tabletă a fost un serviciu militarizat şi că nu există în nicio ţară din lumea asta un serviciu secret să opereze tabletele", a afirmat Vasilescu.



Parlamentul a decis miercuri constituirea Comisiei speciale de anchetă privind investigarea eventualelor nereguli şi fraude semnalate în spaţiul public cu ocazia derulării procesului electoral la alegerile din 26 mai.