OMV Petrom, profit de peste patru miliarde de lei în 2018

Rezultatul din exploatare a crescut anul trecut cu 59%, până la 5,213 miliarde lei (1,12 miliarde euro), pe fondul scăderii costurilor de producţie. Totodată, vânzările au înregistrat un avans de 16% anul trecut, faţă de 2017, până la 22,523 miliarde lei (4,84 miliarde euro).

"La nivelul anului 2018, rezultatul din exploatare CCA, excluzând elementele speciale, s-a situat la valoarea de 4,8 mld lei, segmentul Upstream contribuind cu circa două treimi. Segmentul Upstream a beneficiat de preţuri realizate mai bune, precum şi de nivelul mai scăzut al costurilor de producţie, cheltuielilor cu amortizarea şi al celor de explorare, ceea ce a contrabalansat efectul scăderii producţiei", se arată în comunicat.

Totodată, rezultatul din segmentul Downstream reflectă performanţa solidă a activităţii de vânzări, care a compensat parţial impactul reviziei rafinăriei din al doilea trimestru al anului trecut şi marja de rafinare mai scăzută.

"Toate aceste evoluţii au condus la un flux de trezorerie din activităţi de exploatare de 7,4 miliarde lei în 2018, cu 24% peste nivelul anului precedent. Pe parcursul anului, am crescut investiţiile la 4,3 miliarde lei, preponderent în Upstream. Am forat 110 sonde, am efectuat circa 1.000 de reparaţii capitale la sonde şi, în urma unei campanii offshore de succes, am pus în producţie sonda din portofoliul nostru care furnizează cele mai mari volume de ţiţei la acest moment", se arată în comunicat.

Totodată, compania a subliniat că instabilitatea recentă privind mediul de reglementare a determinat o revizuire a planurile de investiţii. Compania planifică investiţii de circa 3,7 miliarde lei pentru 2019, în principal în Upstream.