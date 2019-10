Articol publicat in: Extern

Opoziţia a câştigat alegerile pentru Primărie la Budapesta. Este cea mai mare înfrângere politică pentru Viktor Orban

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Premierul ungar Viktor Orban a suferit în alegerile locale de duminică cea mai mare înfrângere politică din ultimul deceniu, candidatul opoziţiei, Gergely Karacsony, devenind primar al Budapestei prin înfrângerea reprezentantului partidului de guvernământ Fidesz, primarul actual Istvan Tarlos, relatează politico.eu. Opoziţia a câştigat alegerile pentru primăria din Budapesta, cea mai mare înfrângere politică a premierului Orban din ultimul deceniu.



Karacsony, un liberal de 44 de ani, a triumfat în faţa lui Tarlos, un aliat al premierului Orban cu 50% din votul la 44% din voturi, potrivit rezultatelor preliminare. Tarlos i-a telefonat lui Karacsony pentru a-l felicita cu ocazia victoriei pentru victorie, a declarat un oficial de campanie.



Succesul opoziţiei în Budapesta şi în alegerile locale din restul ţării survine după ce o serie de partide şi grupuri, de la liberali la verzi, de la socialişti la conservatori, au decis să lase de o parte diferenţele care îi despart şi să prezinte candidaţi comuni pentru primii şi posturile de consilieri, pentru a slăbi dominaţia partidului de guvernământ Fidesz, informează news.ro.



Aflat la al doilea mandat de premier, Orban a dominat politica ungară cu ideea unei ”democraţii liberale” şi adoptând o politică dură anti-migraţie. Parlamentul European l-a acuzat că pune în pericol principalele valori ale Uniunii Europene, iar Orban a intrat în conflict cu alţi lideri ai UE.



Vorbind reporterilor şi suporterilor la un bar, în urma victoriei, Karacsony a spus că Budapesta va fi acum un oraş verde şi liber şi va fi adus ”înapoi în Europa”.



Stând alături de Orban în faţa unei mulţimi de susţinători, actualul primar Tarlos le-a mulţumit celor care l-au votat şi oraşului Budapesta, adăugând că ”nu este nimic de spus” şi urând ”mult succes” noului primar.



Premierul a spus susţinătorilor că ”a fost o campanie dificilă” şi o amplă bătălie politică, aşa cum trebuie să fie într-o concurenţă democratică. Dar a subliniat că reprezentanţii Fidesz au câştigat locuri în multe dintre oraşe, în afara capitalei, potrivit news.ro.



Pe lângă Budapesta, opoziţia a câştigat posturi într-un număr de alte oraşe importante, între care Miskolc, Szeged, şi Eger. Fidesz a câştigat în Debrecen, Gyor, and Kecskemet.



"Se pare că majoritatea ungurilor s-au săturat de Fidesz”, a declarat Katalin Cseh, membră a Parlamentului European din partea partidului liberal Momentum.



”Rezultatele au arătat puterea opoziţiei în faţa forţelor anti-europene”, a declarat Cseh, care a făcut campanie pentru candidaţi ai opoziţiei. Ea a spus că rezultatele de duminică reprezintă ”o schimbare semnificativă în peisajul politic al ţării”.



Un reprezentant important al Fidesz a declarat :” Cred că acesta poate di începututul unei relaţii tensionate între guvern şi Budapesta”, potrivit news.ro.



În timp ce Budapesta este în mod tradiţional un oraş liberal, oponenţii premierului au făcut eforturi în ultimii ani să atragă alegătorii şi să depăşească diviziunile interne. Victoria de duminică, alături de victoriile opoziţiei din mai multe oraşe mici, va încuraja probabil opoziţia care se pregăteşte să îl concureze pe Orban în viitoarele alegeri generale din 2022.



În pofida unor resurse limitate comparativ cu partidul de guvernămnt şi a accesului limitat la presă şi publicitate, opoziţia fost capabilă să se bazeze pe reţelele de socializare şi pe o campanie în rândul oamenilor.



Campania a fost marcată de acuzaţii de nereguli, inclusiv de o percheziţie a poliţiei la un sediul de campanie98â al opoziţiei, acuzaţii de întâlnirile liderilor opoziţiei au fost înregistrate, informaţii privind distribuirea de alimente gratuite alegătorilor împreună cu reclame ale Fidesz şi înregistrări secrete cu politicieni ai opoziţiei livrate unor reţele de presă favorabile guvernului, potrivit news.ro.



În ziua alegerilor, activiştii opoziţiei au acuzat partidul de guvernământ că a cumpărat voturi şi că au transportat cu autobuze reprezentanţi din Ucraina pentru a vota.



Fidesz nu a răspuns public acuzaţiilor opoziţiilor, dar de-a lungul anilor partidul a insistat că nu se implică în practici ilegale. loading...

