Articol publicat in: SciTech

ORA DE IARNĂ 2019. Cum îţi este afectat organismul de schimbarea orei

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Schimbarea orei va avea loc şi anul acesta, însă Comisia Europeană a votat în favoarea renunţării la trecerea la ora de iarnă. Potrivit specialiştilor, schimbarea orei poate afecta organismul uman. ORA DE IARNĂ 2019. Trecerea la ora de iarnă va avea loc în ultima duminică a lunii octombrie, astfel, în noaptea dintre 26 şi 27 octombrie 2019, ora 4:00 va deveni ora 3:00, ceea ce înseamnă că ne vom trezi mai devreme cu o oră. În această perioadă ziua scade treptat, iar noaptea devine tot mai lungă, pană la solstițiul de iarnă, care are loc pe 21 decembrie. Motivul pentru care s-a decis schimbarea orei este pentru ca oamenii să beneficieze de lumina zilei mai mult timp. Însă, în martie 2019, Comisia Europeană a votat pentru renunţarea la schimbarea orei începând cu 2021, motivul fiind că trecerea la ora de iarnă poate afecta organismul uman, care are nevoie de un timp pentru a se adapta schimbării. Statele membre vor putea alege dacă vor să rămână la ora permanentă „de vară” sau la cea „de iarnă”. Propunerea a fost votată cu 410 voturi pentru şi 192 împotrivă. Cum ne afectează trecerea la ora de iarnă De menționat este că trecerea la ora standard este un eveniment care poate afecta negativ sănătatea persoanelor și chiar asupra siguranței în trafic, după cum arată multe studii efectuate în întreaga lume. Chiar dacă schimbarea se face cu o oră în urmă, astfel câștigându-se o oră de somn, studiile arată legături între creșterea numărului de atacuri de cord și această modificare. Un studiu prezentat de Colegiul American de Cardiologie a arătat o creștere considerabilă, cu 25%, a numărului de atacuri de cord în ziua imediată modificării orei. Totodată, o serie de studii au marcat și o legătură între schimbarea orei și numărul accidentelor rutiere. Legătura a putut fi asociată cu lipsa odihnei corespunzătoare pentru conducătorii auto. Așadar, când s-a trecut la ora de vară, în Manitoba, Canada, în 2014, s-a constatat o creștere cu 20% a incidentelor rutiere. loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay