Orban atacă PSD, cu ocazia aniversării a 145 de ani de la înfiinţarea PNL. "Baronii PSD ne-au interzis să venim la Vila Florica"

"De 30 de ani, noi, liberalii, am venit aici, la Vila Florica, să sărbătorim aniversarea datei de înființare a PNL. Anul trecut, am pățit un lucru la care nu m-aș fi așteptat niciodată: baronii PSD din județ ne-au interzis să venim la Vila Florica pentru a sărbători aniversarea. Parcă Dumnezeu ne-a oferit această ocazie ca, după un an, la aniversarea a 145 de ani, să reușim ca Vila Florica, administrată atâta timp de CJ Argeș, (...) să fie un loc în care românii să se întâlnească cu istoria, în care pot cunoaște viața înaintașilor noștri care au pus cărămidă peste cărămidă pentru evoluția României și transformarea ei într-un stat modern", a declarat Ludovic Orban, conform DCnews.

Vila Florica a fost transformată în Muzeul Național Brătianu de Guvernul PNL. Premierul Ludovic Orban a fost primul care a scris câteva cuvinte în cartea de onoare a muzeului.

Potrivit Agerpres, premierul Ludovic Orban a participat, duminică, la inaugurarea Muzeului Naţional "Brătianu" care are sediul în Vila Florica, fosta reşedinţă a familiei Brătianu din Ştefăneşti, judeţul Argeş.

În 15 ianuarie, preşedintele Klaus Iohannis a promulgat legea privind înfiinţarea Muzeului Naţional "Brătianu", care a intrat în vigoare la 1 februarie.



"Se înfiinţează Muzeul Naţional 'Brătianu' ca instituţie publică de importanţă naţională cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Culturii, cu sediul în imobilul Vila Florica (ansamblul conacului Brătianu-Florica), situat în localitatea Ştefăneşti, judeţul Argeş. Activitatea muzeului este finanţată din subvenţii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii şi din venituri proprii. Muzeul este condus de un manager desemnat prin ordin al ministrului Culturii în urma unui concurs de proiecte de management. Organizarea şi funcţionarea muzeului sunt reglementate de prevederile Legii muzeelor şi colecţiilor publice", prevede actul normativ.



Vila Florica de la Ştefăneşti, care a aparţinut familiei Brătianu, a trecut din administrarea Consiliului Judeţean Argeş în subordinea Ministerului Culturii.