Cum explică Ludovic Orban haosul de la frontiera Nădlac. Ce măsuri a luat pentru evitarea aglomeraţiei

Premierul a reamintit faptul că, în starea de urgenţă, cei care se întorceau în ţară erau introduşi în carantină instituţionalizată şi că, din acest motiv, cei mai mulţi români care muncesc în străinătate au preferat să nu se întoarcă atunci. Au făcut-o, însă, acum, când măsura carantinei instituţionalizate a fost înlocuită cu măsura carantinei la domiciliu.

Citeşte şi Cozi kilometrice la Vama Nădlac I. Poliţia de Frontieră anunţă informaţii care contrazic realitatea de la graniţele României

Aceasta este, în opinia premierului, una dintre cauzele aglomeraţiei de la frontiera Nădlac.

"Pe lângă acest aspect, mai există doi factori. Unul este cel legat de numărul de puncte de frontieră deschise, rezultatul înţelegerii dintre partea română şi partea maghiară. Al doilea factor care a dus la aglomeraţia de la vama Nădlac este reprezentat de decizia ungurilor de a nu permite tranzitarea Ungariei de către cetăţeni care vin în România 24 din 24. Ei permit tranzitul doar între anumite ore", explică premierul Orban.

Autorităţile din Ungaria au stabilit un orar de tranzit pentru românii care vor să traverseze Ungaria. Astfel, românii care se întorc din străinătate şi trec prin punctul de frontieră Nădlac o pot face doar între orele 21.00-13.00.

Despre măsurile luate pentru evitarea pe viitor a haosului de la frontiera Nădlac, Orban a declarat că au fost luate deja o serie de măsuri: "Am deschis Nădlac 2 care era numai pentru camioane, am redus numărul declaraţiilor care trebuiau completate de cei care se întorceau în ţară, am mărit numărul poliţiştilor de frontieră, am deschis mai multe puncte de frontieră".

Citeşte şi Intervalul în care poate fi tranzitată Ungaria. Anunţul făcut de Marcel Vela: "Nu este un interval care să acopere 24 de ore"

Astfel, începând cu data de 21 mai a.c., la graniţa româno-ungară sunt deschise zece puncte de trecere a frontierei atât pentru traficul de autoturisme şi persoane:

- P.T.F. Petea – judeţul Satu Mare

- P.T.F. Urziceni – judeţul Satu Mare

- P.T.F. Valea lui Mihai – judeţul Bihor

- P.T.F. Borş – judeţul Bihor

- P.T.F. Salonta – judeţul Bihor

- P.T.F. Vărșand – judeţul Arad

- P.T.F. Turnu – judeţul Arad

- P.T.F. Nădlac I – judeţul Arad

- P.T.F. Nădlac II – judeţul Arad

- P.T.F. Cenad – judeţul Timiş