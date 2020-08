Orban, despre anul şcolar: Riscul de îmbolnăvire cu COVID-19 e mai redus pentru elevi la şcoală decât acasă, fără supraveghere

AN ŞCOLAR 2020-2021. "Eu cred personal - dar am şi discutat cu specialişti - că riscul de îmbolnăvire pentru elevi, din punctul meu de vedere, este mai mic la şcoală, unde copilul este sub supravegherea cadrelor didactice, cea mai mare a timpului, cu excepţia pauzelor, decât atunci când este lăsat liber, mai ales când vorbim de adolescenţi, care interacţionează fără niciun fel de regulă şi de supraveghere", a afirmat premierul.

Acesta a subliniat că, pe perioada cât şcolile au fost închise, rata de infectare pe categoria populaţiei şcolare, a fost de 6,3%, subliniind că este vorba de procentul celor diagnosticaţi.



"(...) dar, în realitate, e posibil ca numărul de cazuri să fie mai mare, deoarece tinerii nu dezvoltă simptome şi fac boala fără să-şi dea seama sau fără să bage în seamă simptomele uşoare", a punctat Orban.

Întrebat dacă în luna septembrie redeschiderea şcolilor, care se va suprapune peste o nouă relaxare în domeniul HORECA şi reluarea activităţilor culturale, nu va duce la o creştere a numărului de cazuri COVID-19, premierul a spus că există un risc.



"Cu siguranţă există un risc, deoarece creşte numărul de interacţiuni între diferite categorii de oameni, practic, creşte numărul de contacte", a subliniat prim-ministrul, adăugând că orice reluare de activitate va avea loc în condiţii strict controlate, care să asigure protejarea sănătăţii cetăţenilor.



În context, el a precizat că o deschidere a restaurantelor hotelurilor se impune pentru a nu fi afectat domeniul industriei ospitaliere, punctând că în ce priveşte alte restaurante, cele autonome, se va ţine cont de răspândirea virusului la nivelul judeţelor.



"În ce priveşte domeniul HORECA, sezonul cald e pe final şi, în special pe zona de turism - hoteluri, pensiuni e din ce în ce mai greu să asiguri servirea mesei în exterior şi, practic, riscăm să afectăm şi domeniul ospitalier dacă nu permitem servirea mesei. Servirea mesei pentru turiştii din hoteluri va fi permisă indiferent de nivelul de îmbolnăvire. În ce priveşte restaurantele autonome, vom ţine cont de nivelul de răspândire a virusului (la nivel local - n.r.)", a mai spus premierul Ludovic Orban.