Orban, despre cazul navei eşuate: Nu vreau să treacă acest eveniment fără ca cei care nu şi-au făcut datoria să fie demişi din funcţii

"Reacţia reprezentanţilor din teritoriu mi-a arătat paralizia, delăsarea şi incapacitatea de a face faţă unor situaţii care reclamă o intervenţie serioasă şi foarte bine pusă la punct. Nu vreau să treacă acest eveniment fără ca cei care nu şi-au făcut datoria să fie demişi din funcţii", a declarat Ludovic Orban, joi, în deschiderea şedinţei de guvern.



Premierul i-a cerut ministrului de Interne, Marcel Vela, să analizeze "acţiunea prefectului, a comandamentului pentru situaţii de urgenţă" şi, de asemenea, ministrului Transporturilor - "să pună la punct toate măsurile care se impun".



"Sunt responsabili acolo care nu şi-au făcut datoria şi care trebuie să fie demişi. Nu e aici noul preşedinte al Autorităţii Naţionale Sanitar Veterinare, domnul Robert Chioveanu. Trebuie să ştiţi că am luat decizia de a-l desemna pe Robert Chioveanu şi de a-l trimite la faţa locului, pentru că cel care avea delegate atribuţiile, respectiv vicepreşedintele Ciutac şi cu directorul Direcţiei Sanitar Veterinare, nimeni altul decât fostul preşedinte al ANSVSA, pe care l-am demis, au torpilat aproape integral intervenţia şi mai ales măsurile care ar fi trebuit luate imediat în situaţia respectivă", a spus Orban.



Premierul a calificat drept "inadmisibil" modul cum a reacţionat conducerea Direcţiei Sanitar Veterinară în privinţa salvării oilor de pe nava eşuată.



"Este inadmisibil ca medici veterinari voluntari, ai organizaţiilor neguvernamentale, să se implice în salvarea oilor de pe vas, iar în ceea ce priveşte procedurile care trebuia derulate prin lege, ca obligaţie legală, Direcţia Sanitar Veterinară să nu aibă capacitatea să asigure o permanenţă în schimburi de minim trei-patru medici, iar acest lucru să se producă numai după intervenţia expresă a unui secretar de stat de la Ministerul de Interne, care a fost trimis în mod special de ministrul de Interne", a mai spus Orban.

Citeşte şi: Pilotul vaporului morţii devăluie cum s-a petrecut catastrofa din portul Midia. Filmul tragediei, minut cu minut



La cererea premierului, ministrul de Interne, Marcel Vela, a informat că după evaluările făcute la nivelul MAI, "unii membri ai Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, directori de deconcentrate, nu şi-au făcut datoria aşa cum trebuie".



La rândul său, ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a explicat că tragedia produsă în Portul Midia nu a fost urmată de o reacţie "fermă, rapidă, pe procedurile legale, care erau cunoscute", anunţând că în curând va face o informare despre această situaţie.



"În primul rând, acţiunea de salvare a celor 22 de membri ai echipajului - care s-a întâmplat, din fericire, şi nu am avut nicio tragedie -, dar nu s-a întâmplat aşa cum ar fi trebuit să se întâmple, pe regulament. Noi avem o instituţie abilitată să intervină, iar imediat, în aceeaşi zi, ar fi trebuit notificată Căpitănia Portului Midia, ea să notifice armatorul şi să solicite dezeşuarea navei şi ranfluarea ei, conform obligaţiilor legale. Acest lucru s-a întâmplat de-abia luni, 25 noiembrie", a afirmat Lucian Bode, conform Agerpres.



El a precizat că un comitet creat la nivelul Ministerului Transporturilor monitorizează cazul.



"Avem un comitet care se întâlneşte dimineaţa, la ora 9,00, seara, la ora 18,00, transmite concluziile sub semnătura tuturor membrilor. Vă informez că în acest moment au fost salvate 230 de oi. Sunt absolut convins că, dacă intervenţia ar fi fost fermă în prima zi, cu acele decupaje din corpul navei, aşa cum s-a întâmplat şi ieri, şi astăzi, ar fi putut fi salvate mult mai multe animale. O să vă pun la dispoziţie toate datele şi, bineînţeles, va trebui să luăm o decizie", a explicat Lucian Bode.



Premierul i-a mai cerut ministrului Transporturilor să numească oameni care, într-adevăr ,"acţionează în baza legii şi au capacitatea de a conduce operaţiuni".



"Deja este o bombă ecologică. Nu trebuie aşteptat armatorul şi cu asiguratorul, trebuie somaţi să efectueze de urgenţă toate operaţiunile de descărcare a navei, de transport şi de incinerare, pentru că altfel riscăm să producem efecte extrem de grave. Din câte am înţeles, nava nu a fost abandonată şi costurile acestei operaţiuni trebuie să fie suportate de asigurător. Nu se poate aştepta termenul ăla între 10 şi 60 de zile, este o urgenţă absolută să demareze operaţiunea de evacuare mâine", a mai afirmat premierul.



Ministrul Bode a confirmat că proprietarii navei au "o poliţă de asigurare P&I de 50 de milioane de euro".



"Noi suntem pregătiţi, dacă armatorul şi Administraţia Portuară sunt într-o decizie comună şi ar putea interveni şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă şi Jandarmeria, tot ce ţine de noi, suntem dispuşi să intervenim la momentul potrivit, când avem această permisiune", a mai spus ministrul Transporturilor.



Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) anunţă că, până acum, 228 de oi din cele 14.600 au fost salvate de pe nava scufundată în portul Midia, iar autorităţile continuă operaţiunile de salvare, potrivit unui comunicat remis joi.