Orban, despre relaxarea restricţiilor: M-am gândit să permitem manifestaţiile

Ludovic Orban a anunţat, vineri la Drobeta Turnu-Severin, că Guvernul va prelungi starea de alertă şi va lua şi va luat şi noi măsuri de relaxarea, cum ar fi permiterea manifestaţiilor în anumite condiţiii, cum ar fi purtarea măştii şi un număr limitat de persoane la aceste evenimente.

"Vă spun că m-am gândit să permitem manifestaţiile, în anumite condiţii. Sigur, reglementate, cu mască, număr limitat de persoane, că am văzut nişte comentarii care sunt răutăcioase şi nu au nicio legătură cu guvernul nostru. Guvernul nostru întotdeauna a fost deschis dialogului şi niciodată nu s-a temut de adunări publice", a declarat Orban, la Drobeta Turnu-Severin.

Ludovic Orban, despre revenirea la starea de urgenţă: "Nu există un astfel de scenariu. Am oprit creşterea numărului de infectări"

Prim-ministrul a anunţat, în urmă cu o zi, că Guvernul va adopta luni hotărârea privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României.

Premierul Ludovic Orban a participat la prezentarea proiectului noii termocentrale Romgaz-GSP Power din satul Halânga, comuna Izvoru Bârzii, în apropiere de Drobeta Turnu Severin.

Iohannis, despre proteste: "Daca se respecta normele impuse si pentru altfel de adunari, s-ar putea organiza si forme de protest"

Presedintele Klaus Iohannis a fost intrebat in coferinta de presa sustinuta miercuri, la Palatul Cotroceni, de ce sunt permise evenimentele electorale, dar dreptul de a protesta nu este restituit. Seful statului sustine ca, daca normele impuse se respecta, s-ar putea organiza si forme de protest.

"E o problema cu siguranta foarte interesanta. Eu as fi de parere ca daca se respecta normele impuse si pentru altfel de adunari, in conditii de strica legalitate cred ca s-ar putea organiza si forme de protest. Cred ca autoritatile se tem de nerespectarea normelor, au fost manifestari in care toate normele au fost practic ignorate. In principiu, in masura in care s-ar respecta toate normele in vigoare, chestiunea s-ar putea discuta. In masura in care exista un astfel de interes, autoritatile se vor ocupa de asta", a spus Klaus Iohannis.