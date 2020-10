Orban: "Două programe de digitalizare a IMM-urilor din fonduri europene sunt deja active"

"Va asigur ca participarea mea nu e dictata de considerente politico-electorale, ci de convingerea mea ca mediul de afaceri trebuie sa fie un partener serios al guvernului.

Guvernul a fost deschs la dialog deschis permanent cu mediul de afaceri si multe decizii au fost luate in dezbateri cu mediul de afaceri. In perioada de aproape un an de zile ati avut ocazia sa fiti in dialog cu reprezentantii guvernului cat multe alte guverne la un loc.

Convingerea mea este ca o tara in care exista cooperare intre decidenti si mediul de afaceri este o tara care merge bine.

Nu mai vreau sa trec in revista toate masurile pe care le-am luat, dar as trece in revista cateva, pentru ca am vazut abordari partizane, care nesocotesc efortuile pe care le-am facut.

Am lasat la dispozitia mediului de afaceri 16 miliarde, am avut cea mai larga adresabilitate a amanarii ratelor la banci din UE. Am adoptat OUG prin care oferim companiilor posibilitatea sa apeleze la divere forme de esalonare. Programe ca IMM Invest sunt cert o reusita. Am lansat programe de granturi, ca programul de 1 miliard de euro pentru asigurarea capitalului de lucru.

Avem doua programe de digitalizare a IMM-urilor din fonduri europene, care sunt deja active.

Am incercat sa venim in sprijinul companiilor in ce priveste rambursarea TVA-ului, in ce priveste decontarea concediilor medicale, in conditiile in care banii au crestul progresiv din cauza conditiilor pandemice.

In propunerea nostra de Plan National de Rezilienta sunt aproape 4 miliarde de euro pentru finantarea IMM-urilor.

In ceea ce priveste stimularea comportamentului antreprenorial am lansat Start-up Students. Intreg sistemul de educatie va trebui asezat pentru a stimula spiritul antreprenorial, comportamentul creativ, pentru ca daca ne uitam la numarul de IMM.uri si numarul romanilor care sunt implicati in antreprenoriat, avem o rata mult mai mica decat in alte tari UE.

Suntem extrem de preocupati si de dezvoltarea de centre de afaceri, parcuri antreprenoriale, parcuri IT, pentru a dezvolta centre care sa stimuleze implicarea unui numar cat mai mare de oameni.

Ma bucur ca exista companii care s-au dezvoltat, care s-au adaptat si au simtit oportunitatile, pentru ca in orice criza apar si astfel de oportunitati", a spus Ludovic Orban la "Topul național al firmelor private din România", eveniment organizat de Consiliul Național al Întreprinderilor Mici și Mijlocii.

