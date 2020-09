Orban, la lansarea programului lui Nicuşor Dan: "Cum poate primarul să dea ochii cu bucureştenii, când şi-a bătut joc de ei patru ani?"

"Asa cum ma asteptam, PSD nu e in stare decat de minciuna si calomnie, nu s-a schimbat deloc in 30 de ani. Cum poate candidatul PSD sa mai dea ochii cu bucurestenii, dupa ce in 4 ani nu a facut nimic, doar si-a batut joc de bucuresteni.

Cel mai grav este ca dupa 4 ani, habar nu are despre problemele reale, despre solutiile moderne, doar rosteste vorbe goale, fara niciun fundament sau studiu.

Cum sa inaugurezi pasajul de la Ciurel, care duce de pe Virtutii pe Virtutii. Pasajul a fost gandit in cadrul unui proiect de asigurare a legaturii intre A1 si Splaiul Independentei.

Pasajul este inutil, pentru ca in 12 ani, primarii PSD nu au facut ce trebuia sa faca, adica legatura intre A1 si Pasajul Ciurel.

Nu trebuie sa fii urbanist ca sa intelegi lucruri elementare. Pasajul de Nicolae Grigorescu este inutil, daca nu se face legatura cu Turnul Magurele.

In locul ALPAB au construit trei societati care au preluat atributiile, dar au pastrat functional si ALPAB. Un proiect de 26 de milioane de euro, care asigura semaforizarea inteligenta a Bucurestiului nu este functional, desi sistemul este construit, exista toata aparatura, iar primarului general nici nu i-a pasat.

Iar acest proiect ar fi trebuit extins spre inelul doi, dar nu i-a pasat. Vorbeste de transport public si ia autobuze si tramvaie de la turci. Noroc cu instanta, care a constatat ca se pot face si in Romania si oferta romaneasca era mult mai serioasa.

Cum sa dai vouchere pentru biciclete, cand nu ai construit un km de pista. Macar o banda dedicata. Unde sa se duca oamenii cu bicicleta, sa-si riste viata in trafic?

Caracatita prezentata de Nicusor este doar o mica parte di caracatita care exista. Primaria sect 6 si a sect 4 sunt conduse din alt barlog. Ce au oferit? Mai multe randuri de borduri, tone de pamant unde nu era nevoie. Au plantat, au dezplantat copaci, au risipit banul public pe mici chestii de suprafata.

In domeniul energiei termice, nimic. Desi a promis reducerea facturii cu 50%, va reamintesc ca asta avea in program, sa se uite bucurestenii pe factura si, daca este asa, sa voteze cu ea, daca nu, sa voteze cu Nicusor.

Nu doar ca nu au facut nimic, au facut furaciuni imense. La sect 1 a facut o societate, in care a azvarlit cu milioanele de euro, ca sa construiasca un spital, si nu am vazut nici macar un studiu de fezabilitate, sunt spitale pe hartie.

Dimensiunea dezastrului este inimaginabila, pentru ca au lasat datorii imanse. La sectorul 3 au acumulat 400 de milioane de euro. La sectorul 6, 250 de milioane de euro. Pe ce au dat banii? Pe langa bugetele existente, au mai si imprumutat. Puteau sa reabiliteze termic blocurile cu fonduri europene. La sectorul 5, primarul PSD a reabilitat 9 blocuri, pana si Vanghelie a reabilitat mai multe.

STB are datorii 1 miliard de euro, Termoenergetica are datorii de 600 de milioane acumulate in mandatul lui Firea, pentru ca trebuia sa azvarle cu banii in tot felul de spectacole sau cheltuieli care nu duc nicaieri. Iar acum santajeaza Termoenergetica Bucuresti ca sisteaza aprovizionarea cu apa calda.

Nu-i invidiez pe candidatii nostri, vor avea un mandat extrem de greu. Au lasat o multime de datorii, de contracte neplatite. Pregatiti-va de un mandat extrem de dificil.

Dar inainte, va rog pe toti oamenii cu bun simt si toti bucurestenii care isi doresc un Bucuresti european: am pierdut Bucurestiul in 2016 pentru ca nu ne-am unit si bucurestenii nu au avut cu cine sa voteze. Acum ne-am unit, sustinem un candidat cu o carte de vizita impresionanta, asa ca bucurestenii au cu cine sa voteze si trebuie sa mearga sa voteze.

PSD, din furaciunile pe care le-au facut 4 ani si-a creat o armata de slugi din institutiile publice, pe care o folosesc pentru a raspandi calomnii. Cine s-a saturat de PSD, trebuie sa voteze cu Nicusor Dan, pentru ca doar el o poate invinge pe Firea. Cine voteaza cu altcineva, de fapt, o voteaza pe Firea.", a spus Ludovic Orban.

La acelaşi eveniment, din partea PNL a luat cuvântul şi ministrul Muncii Violeta Alexandru.

"Ii spun lui Nicusor Dan ca ii suntem parteneri, vom face performanta. Suntem determinati sa aratam ca acest oras, care a suferit enorm cu PSD, are sansa sa isi revina. Vom fructifica oportunitatile si se va vedea in scurt timp ce inseamna o administratie liberala. Alegeti oameni competenti, aveti incredere in Nicusor Dan, pentru ca iubeste acest oras. Nu cadeti prada acestui linsaj mediatic, este ultima lor zvacnire.

Nicusor Dan are PNL in spate iar noi stim sa facem echipa pentru bine Bucurestiului", a declarat ministrul Muncii.