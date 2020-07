Orban: "Nu ne dorim să ajungem în situaţia în care să discutăm de amânarea alegerilor"

"Aici e vorba şi de legitimitate şi de democraţie. Sigur că nu ne dorim să ajungem în situaţia în care să discutăm de amânarea alegerilor. Dar, dacă va fi necesar, suntem pregătiţi pentru orice măsură pentru a apăra sănătatea populaţiei", a declarat Ludovic Orban, conform News.ro.

Întrebat dacă se impune amânarea alegerilor locale dacă numărul îmbolnăvirilor cu noul coronavirus continuă să crească, premierul a menţionat că "problema este dacă derularea campaniei electorale şi organizarea alegerilor creează un risc epidemiologic suplimentar sau nu".

"În măsura în care se constată că nu există riscuri suplimentare din punct de vedere epidemiologic se pot derula alegeri. Oricum, decizia privitoare la alegeri nu este o decizie care aparţine numai Guvernului şi PNL. Data alegerilor este stabilită de Parlament, este stabilită prin vot aproape unanim şi este stabilită în urma unei consultări pe care am făcut-o cu toţi liderii politici privitoare la data alegerilor. Să nu uităm că am mai amânat o dată alegerile şi că am prelungit mandatele aleşilor locali.

Şeful Executivului a făcun un apel către partidele politice "să nu mai facă campanie electorală pe tema epidemiei".

Camera Deputaţilor a adoptat, în calitate de for decizional, proiectul de lege iniţiat de UDMR care prevede organizarea alegerilor locale în 27 septembrie şi a respins iniţiativa legislativă a Guvernului cu acelaşi obiect.