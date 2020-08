Orban: "Pe Firea au apucat-o investiţiile, aşa, în ultimele două luni de mandat. Porcul nu se îngraşă în Ajun"

"Pe Firea au apucat-o investiţiile, aşa, în ultimele două luni de mandat. La Doamna Ghica am văzut organizare de şantier. Numai că a uitat să comunice cu primarul Sectorului 2, să îi spună: 'Nu scoate toţi pomii, nu pune pomi noi, nu fă spaţiu verde nou pe care ulterior să îl distrugă şantierul pe care îl fac eu la Doamna Ghica. Am văzut că la capătul Pantelimonului a început să răsară scheletul unui park and ride. Lucrurile nu se fac pe ultima sută de metri, porcul nu se îngraşă în Ajun. Ceea ce nu ai făcut patru ani, degeaba încerci să arăţi că eşti capabil să faci", a spus Orban, conform Agerpres.

El a adăugat că echipa Dreptei oferă Bucureştiului "şansa unei dezvoltări rapide", a rezolvării problemelor "grave" precum "traficul infernal, lipsa parcărilor, aerul extrem de poluat".

Ludovic Orban a subliniat că PNL susţine candidatura lui Radu Mihaiu pentru Primăria Sectorului 2 şi a menţionat că face această precizare deoarece "sunt unii care încearcă să creeze confuzii".

El a adăugat că Radu Mihaiu a fost secretar de stat în Ministerul Fondurilor Europene "într-o perioadă dificilă" şi că "într-un timp relativ scurt a reuşit să facă paşi extrem de importanţi pentru absorbţia fondurilor europene". Orban a arătat că Mihaiu are o firmă cu 40 de angajaţi şi că "reprezintă o soluţie excelentă" pentru Sectorul 2.

"Sunt unii care mi-au zis că nu e foarte cunoscut. Am întrebat: 'Cunoaşteţi cine e primarul Sectorului 2?' Nimeni dintre locuitorii Sectorului 2 cu care m-am întâlnit nu a fost în stare să îmi spună cine e primarul Sectorului 2. Radu Mihaiu s-a întâlnit cu mai mulţi locuitori ai Sectorului 2, numai în ultimele două luni, de o sută de ori faţă de numărul de oameni cu care s-a întâlnit cel care zice că e primarul Sectorului 2", a precizat liderul PNL.

Orban a mai spus că Sectorul 2 are nevoie de un om care să fie permanent pe teren, acolo unde lucrurile nu funcţionează, "nu la poză de Facebook, la spălatul a doi metri pătraţi de trotuar".

"Sectorul 2 a fost extrem de prost administrat şi de administraţiile anterioare. Din păcate, a încăput pe mâna PSD de prea multă vreme. Sectorul 2 are nevoie de o nouă viziune, de modernitate, de adaptare la mileniul în care trăim", a precizat premierul.

La eveniment au mai fost prezenţi: preşedintele USR, Dan Barna, preşedinţii filialelor Bucureşti ale PNL, USR şi PLUS, Violeta Alexandru, Claudiu Năsui, Vlad Voiculescu, precum şi candidatul susţinut de Alianţa USR PLUS şi PNL la Primăria Generală a Capitalei, Nicuşor Dan.

