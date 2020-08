Orban răspunde acuzaţiilor lui Ciolacu: "Liderii PSD mi-au arătat că n-au înţeles nimic. Nu poti să faci politică bazat pe minciună"

"Am fost certat că nu am date despre măsurile economice ale Guvernului nostru. M-aţi chemat să prezint măsurile legate de alegeri locale, începerea şcolilor şi de măsurile anti-COVID. Nu m-aţi chemat să prezint măsurile Guvenrului PNL. Guvernul nostru a apărat locurile de muncă pe toată perioada crizei economice declanşată de epidemie. Uitaţi-vă pe date, pe Revisal! Nu rostesc cifre scoase din burtă, minciuni ordinare care n-au absolut niciun fel de bază în realitate" , a declarat premierul României.

"Numărul de angajaţi cu contracte de muncă. Pe data de 3 august - 5.589.437 de angajaţi. La 1 ianuarie, înainte de declanşarea economiei, numărul de angajaţi era de 5.582.008. Sunt date luate din Revisal, dacă Revisal minte. Sunt angajaţi mai mulţi, cu 7.340" , a continuat Orban.

"Să vorbim cum se calculează rata şomajului. Pe datele ANOFM, vorbiţi de un 1 milion de şomeri? Pe datele ANOFM sunt înregistraţi azi 256.000 de şomeri, dintre care 76.000 de şomeri încă sunt în plata inndeminizaţiei de şomaj. Restul au ieşit. Sunt date care sunt oficiale şi care exită în baze de date. Suntem singurul Guvern care a dispus angajarea românilor care s-au întors din Diaspora şi care şi-au piedut locul de muncă O măsură activă prin care plătim 50 la sută din salariul brut pentru românii întorşi din diasporă, în cătuarea unui loc de muncă. Măsură activă care are ca rol stimulare angajării" , susţine Ludovic Orban.

"Aţi făcut mişto de IMM Invest? Am ajuns la un plafon de 12 miliarde la IMM Invest şi sunt 13.000 de companii care au beneficiat de credite prin IMM INvest. Am luat măsuri pe care puteaţi să le luaţi şi dumneavostră când aţi provocat creşterea preţului la energie electrică şi la gazul natrual prin OUG 114 către companii în care aţi băgat aproape în faliment aproape toate industriile mari consumatoare de energie. Am dat oxigen în economie acestor companii" , menţionează premierul.

"Liderii PSD mi-au arătat astăzi că nu au înţeles nimic, că nu mai poţi să faci politică bazat pe minciună, pe manipulare, pe inventarea unor lucruri care nu există, pe repetiţia unor lucruri, unor neadevăruri în speranţa că poate omul înghite găluşca" , a declarat Orban.

"Exista riscul ca dacă dumnevoastră rămâneaţi la Guvernare într-adevăr ajungeam ciumaţii Europei după toate aberaţiile pe care le-aţi făcut în perioada ultimilor ani de guvernare. Mai aveam puţin şi eram scoşi din afara Europei din cauza atitudinilor voastre absurde antieuropene, împotriva statului de drept şi împotriva unui sistem independent de justiţie" , susţine acesta.