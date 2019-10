Articol publicat in: Politica

Orban spune că va avea sprijin inclusiv de la parlamentari care nu au votat moţiunea de cenzură

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum 57 min) // Actualizat: (acum 57 min) // Sursa: romaniatv.net Ludovic Orban, premierul desemnat, anunță că va beneficia în Parlament de voturile a 15 parlamentari - independenţi, ALDE şi din grupul minorităţilor naţionale - care nu au votat moţiunea de cenzură, dar care vor susţine Guvernul. "Eu sunt foarte optimist şi încrezător, sunt convins că ne-am testat colaborarea cu partenerii în succesul moţiunii de cenzură (...) Pot să vă spun de acuma că numărul parlamentarilor care susţin Guvernul a crescut semnificativ faţă de cele 238 de voturi care au fost înregistrate", a spus Ludovic Orban miercuri seară. El anunță că va beneficia inclusiv de sprijinul a 15 parlamentari care nu au votat moţiunea de cenzură, dar şi-au exprimat dorinţa de a susţine Guvernul - parlamentari independenţi, de la ALDE, de la minorităţi. "Suntem într-un câştig evident, după părerea mea orice încercare disperată a PSD de a menţine cu forţa la Palatul Victoria şi la butoanele ministerelor disperaţi care nu mai au nicio legitimitate să exercite puterea în România va fi zădărnicită şi am încredere că toate forţele de opoziţie vor înţelege că orice zi în care este menţinut la Palatul Victoria acest premier şi orice zi în care rămân la butoane miniştri habarnişti şi certaţi cu legea şi cu bunul simţ este o zi care face rău României", a mai declarat Orban. Citește și: Rareş Bogdan, dacă Guvernul Orban pică: Preşedintele va numi tot un premier de la PNL loading...

