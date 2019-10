Articol publicat in: Politica

Rareş Bogdan, dacă Guvernul Orban pică: Preşedintele va numi tot un premier de la PNL

Autor: Filip Stan Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Rareș Bogdan avertizează partenerii de negocieri că PNL nu este disus să cedeze oricăror pretenții și că mai bine pică Guvernul Orban în Parlament. În acestă situație, președintele Iohannis va pune un premier tot de la PNL, a mai spus Rareș Bogdan. ”Eu le-am spus colegilor mei care negociază că îi rog un singur lucru, să nu renunțe la principii și să nu renunțe la toate condițiile pe care noi le-am prezentat și toate oferta electorală pe care noi am prezentat-o. În momentul în care am renunța la anumite condiții, ne-am trezi cu un electorat dezamăgit. Decât să cedeze la condiționalități, uitând că noi avem atâția parlamentari, noi nu avem de ce să renunțăm. Dacă ei vor să prelungească această stare, nu au decât. Președintele va numi tot un premier de la PNL”, a declarat Rareș Bogdan miercuri, la Antena 3. Ludovic Orban, premierul desemnat, se arată încrezător că Guvernul său va fi votat, pentru că altfel ar rămâne la putere Viorica Dăncilă. Liderul liberalilor negociază începând de marți cu partidele parlamentare susținerea sa pentru a trece de votul Parlamentului. Momentan, el nu vrea să vorbească despre componența viitorului său guvern. Citește și: Ludovic Orban, despre componenţa viitorului guvern loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay