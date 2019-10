Ororile războiului sirian, imagini filmate cu drona. Aviaţia turcă distruge un camion şi un depozit de muniţie VIDEO

Camionul tocmai a ajuns în zona unui depozit subteran şi începuse operaţiunea de descărcare a muniţiei şi explozibilor. Lovitura aviaţiei turce a fost devastatoare, nimicind laolaltă tunelul, dar şi camionul. Imaginile filmate cu o dronă suprind fiecare detaliu al operaţiunii.

104 combatanţi şi peste 60 de civili kurzi ucişi de la începutul ofensivei turce Izvorul Păcii. Pe de altă parte, patru militari şi 18 civili turci au fost ucişi de kurzi. Preşedintele Recep Tayyip Erdogan şi-a reiterat duminică hotîrârea de a-şi continua ofensiva. "Cei care cred că ne pot obliga să dăm înapoi cu ameninţări se înşală", a anunţat, după ce Belinul şi Parisul au anunţat suspendarea vânzării de armament care ar putea fi folosit împotriva forţelor kurde. Roma a cerut ulterior un "moratoriu" al acestor vânzări de armament.

Imagini de la atacul asupra camionului cu muniţie:

[ VIDEO ] #Turkish #warplanes hit truck carrying ammunition, explosives for YPG/PKK terrorists in northern #Syria #OperationPeaceSpring



Footage taken by a #TurkishAirForces drone shows terrorists loading ammunition, explosives on a white semi-truck from an underground depot pic.twitter.com/LWIjL8FJ1i