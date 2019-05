Oseminte umane descoperite de muncitori în timpul unor lucrări de reabilitare a unei străzi

"În timpul lucrărilor la terasamentul străzii Ghinea Dorinel au fost descoperite o serie de oseminte umane. Am sistat lucrările, am anunţat Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Vrancea, Muzeul Vrancei şi Direcţia Judeţeană de Cultură Vrancea, care au venit şi au făcut verificări. Din primele informaţii, ar fi vorba de oseminte mai vechi de 50 de ani. S-ar părea că acolo ar fi fost un cimitir al bisericii Sfântul Nicolae cel Nou. Acum, lucrările se desfăşoară numai sub supravegherea unui arheolog. Vor fi recuperate toate osemintele din zonă şi se va face şi o procedură de înhumare creştinească", a declarat vineri, pentru AGERPRES, primarul municipiului Focşani, Cristi Misăilă.



Osemintele au fost ridicare de Poliţie şi trimise la Institutul de Medicină Legală (IML) Iaşi, în vederea datării.



"Ieri (joi-n.red), dispeceratul IPJ Vrancea a fost sesizat de către Primăria Focşani cu privire la faptul că în timp ce se efectuau lucrări la terasamentul străzii Ghinea Dorinel, au fost găsite mai multe fragmente osoase ce par a fi de natură umană. Astfel, fragmentele osoase identificate au fost ridicate, urmând să se stabilească vechimea şi originea acestora prin expertizare, de către IML Iaşi. Lucrările vor continua sub supravegherea unui specialist arheolog", a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Vrancea, agent şef adjunct Paula Enache.



Potrivit muzeografilor vrânceni, osemintele descoperite ar proveni de la mai multe persoane, dar nu există menţiuni precise că în zonă ar fi existat un cimitir, ci doar mărturii ale celor care locuiesc în zonă.



"Nu există menţiuni precise, dar cei care stau în zonă spun că acolo ar fi fost o prelungire a unui cimitir. Osemintele au fost descoperite aproape de suprafaţă, la circa 50 şi respectiv 80 de cm, sunt amestecate şi provin de la mai multe persoane. S-au găsit un craniu întreg, dar şi resturi de la un alt craniu şi mai multe oase. Osemintele nu erau în poziţie. Este posibil să fi fost răscolite cu ocazia unor lucrări anterioare de amenajare a străzilor din zonă. Muzeul Vrancei va supraveghea lucrările, dar nu putem vorbi de cercetare, pentru că nu este sit", a declarat, pentru AGERPRES, Mădălina Stănescu, muzeograf la Muzeul Vrancei.