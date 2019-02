Ovidiu Puţura, despre culoarele din Justiţie: Sistemul aleatoriu de repartizare a cauzelor are puncte slabe

Ovidiu Puțura susține că cei care cunosc bine sistemul pot face în așa fel încât un dosar să ajungă la un complet anume, unde soluția poate veni în plic.

„Din pacate sistemul aleatoriu de repartizare a cauzelor are cateva puncte slabe. Aceste puncte slabe sunt valorificate de cei care le cunosc. In general, sunt mai multe metode prin care se poate lucra la acest program de repartizare, iar cauza va fi repartizata exact completului care va da o solutie. Completul da aceasta solutie pentru ca, de cele mai multe ori, primeste o informare cu privire la solutia pe care trebuie sa o dea”, sustine Ovidiu Puțura în interviul pe care îl puteți urmări aici:

Ovidiu Putura, fost secretar de stat in Ministerul Justitiei (MJ), a fost condamnat definitiv de Inalta Curte de Casatie si Justitie, in 2017, la cinci ani inchisoare cu executare pentru savarsirea infractiunilor de dare de mita si trafic de influenta.

Potrivit DNA, in noiembrie 2014 Ovidiu Putura i-a promis judecatoarei Corina Iacob de la Tribunalul Bistrita - Sectia civila ca, din functia pe care o va exercita in perioada urmatoare in MJ, respectiv aceea de secretar de stat, va asigura promovarea de catre o persoana din familia judecatoarei a examenului pentru notari stagiari din anul 2015, prin fraudarea acestuia.

"In schimbul interventiei promise, Putura i-a solicitat judecatoarei Iacob sa pronunte o hotarare favorabila intr-un dosar in care sotia sa era reclamant recurent. In acelasi context, Putura a remis inculpatei Iacob, prin intermediul sotiei sale, foloase necuvenite, constand in articole de incaltaminte", au acuzat procurorii.