Pacientă internată la Timişoara face dezvăluiri şocante: Nu vine nimeni. Vine dimineață doamna doctor şi până seara nu mai vine nimeni

"M-a pus într-un salon cu o bolnavă care e paralizată. Se târăște, cade, face pe ea, urlă, strigă și așa mai departe. Am 74 de ani. Sunt cardiacă, am avut câteva accidente vasculare. Și eu mă chinui cu ea, toată ziua. Am crezut că înnebunesc. Eu trebuie să o spăl, eu trebuie să o schimb, că nu vine nimeni. Și nu mai pot. Eu trebuie să o hrănesc, să-i dau mâncare, să-i dau medicamente, eu să o schimb, eu să o spăl.

Nu vine nimeni. Vine dimineață doamna doctor în vizită cu un asistent și până seara, după-masă nu vine nimeni. Degeaba sun, că nu vine. Ne-a lăsat un telefon să sunăm dacă sunt probleme în salon. Și am sunat și acum după-masă, pe seară, am sunat de nu știu câte ori să trimită pe cineva, că nu mai pot", a spus femeia de 74 de ani, plângând, la Antena 3.

Femeia a fost depistată ca fiind contact al tinerei din Petroşani care s-a plimbat prin mai multe spitale, fără să declare că se întorsese din Italia.

