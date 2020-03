Pacienţii reclamă centrul de carantină din Bihor: "Nu a fost dezinfectat înainte, paturile miros a urină, nu a venit niciun medic"

Informaţiile au fost transmise BIHOREANULUI telefonic, miercuri dimineaţă, de trei dintre ocupanţii centrului de carantină, care au ajuns în ţară prin punctul de trecere a frontierei Borş, cu toţii proveniţi din diverse zone din Italia.

"Sunt anumite camere care nu au apă curentă la chiuvetă, nu există săpun, prosoape, absolut nimic! Nu ne-au dat nimic, în afară de lenjeria pe care trebuia să o tragem peste perne şi plapume. Nu s-a dezinfectat înainte ca noi să ajungem aici! Pernele sunt foarte pătate. Nu sunt dezinfectate şi e de neacceptat, cu atât mai mult cu cât ne-au cazat în centru în urma celor care ar putea fi infectaţi! Perna, plapuma miros îngrozitor a urină. Sunt persoane care nu au acceptat mizeria din cameră şi au ales să rămână în maşini", a reclamat Voichiţa Martin, o femeie din Marghita pentru Bihoreanul.ro

Oamenii au trimis ziarului şi filmări, revoltaţi şi speriaţi de ceea ce se întâmplă, cu atât mai mult cu cât, în noaptea de dinainte, li s-a spus că medici de la Direcţia de Sănătate Publică Bihor se vor deplasa în zona de carantină pentru a le verifica starea de sănătate, dar, cel puţin până la ora 11, nimeni nu a ajuns să-i controleze.

"Este mizerie în camere, mâncare de la catering rece. Avem băi comune, bărbaţi cu femei, era o doamnă dezbrăcată, am dat peste ea în baie. Sunt saltele rupte, cearşafuri pişate. Nu avem apă! Avem apă de la noi, nu ni s-a oferit apă. Mai avem un pic de mâncare. Cel mai grav e că nu avem acces la nicio informaţie. Nu avem internet, semnal la telefon. Stau într-un colţ, am o liniuţă. Nu avem televizoare, nimeni nu ne explică nimic. Nu avem medic. Nu avem o salvare aici. Dacă mi se întâmplă mie ceva sau face careva un atac de panică nu suntem asistaţi medical. Suntem speriaţi. Nu sunt copii, din câte am văzut, suntem adulţi toţi", a declarat un clujean care a venit de lângă Ravena.

Condiţiile de cazare sunt reclamate şi de un al treilea cititor care spune că în centru este şi foarte frig. "Pentru mine carantină nu înseamnă 3 paturi lipite unul de altul. La două camere avem o baie, nu există chei la camere. Asta nu e carantină. În al doilea rând e frig. Se îngheaţă de frig. Lumea nu se infectează de virus, că e clar că niciunul nu are simtpome, dar nu este căldură", a reclamat Vasile Sorin Bumb, pentru Bihoreanul.ro.