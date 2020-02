Pământul a "capturat" o mini-lună. Astronomii au descoperit că Terra are încă un satelit natural

În zilele care au urmat descoperirii cercetătorilor din Arizona, cercetători de la alte şase observatoare au identificat obiectul ceresc mişcându-se în sfera de influenţă a Pământului.

"Terra a capturat temporar un obiect, posibil o mini-lună, numit oficial 2020 CD3", a postat pe Twitter Kacper Wiezchos, cercetător în cadrul centrului din Arizona. Acesta a calculat diametrul asteroidului ca fiind între 1,9 şi 3,5 metri, acesta având practic dimensiunile unei maşini, comparaţie pe care a făcut-o revista New Scientist. Obiectul a intrat în orbita Pământului în urmă cu trei ani şi este al doilea asteroid care intră în această zonă după 2006 RH120, care a orbitat în jurul Pământului timp de 18 luni, între 2006 şi 2007.

Despre 2020 CD3 se presupune că va orbita în jurul planetei noastre până în luna aprilie.

BIG NEWS (thread 1/3). Earth has a new temporarily captured object/Possible mini-moon called 2020 CD3. On the night of Feb. 15, my Catalina Sky Survey teammate Teddy Pruyne and I found a 20th magnitude object. Here are the discovery images. pic.twitter.com/zLkXyGAkZl