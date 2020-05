Pandemia a modificat regulile şi în barurile de striptease. Dansatoarele apar la bară goale, dar cu măşti de protecţie

USA Today a realizat un reportaj într-un bar de striptease la graniţa statelor Wyoming şi Colorado. Distanţarea socială impusă aici este de 6 picioare (1,82 metri). Dansatoarele la bară poartă pe faţă bandane sau măşti chirurgicale, de parcă ne-am afla pe un şantier, după cum remarcă autorul articolului, însă accesoriile de piele şi mixurile de corzi, bikini şi lenjerie transparentă ne readuc aminte unde ne aflăm. "Simt cum machiajul îmi transpiră şi se scurge pe sub mască", se plânge una dintre dansatoare.

Clubul The Den, subiectul reportajul, a avut o petrecere tematică de deschidere, intitulată "Masks on, Clothes off" (Cu mască, fără haine), iar locaţia a fost animată încă din prima zi. Totuşi, în Wyoming, stat afectat destul de puţin de pandemia de coronavirus, măsurile contra COVID-19 nu sunt atât de stricte, iar banii sunt transmişi fără teamă dintr-o mână în alta, deşi sunt potenţiali purtători de viruşi.