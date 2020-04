Pandemia de coronavirus a făcut-o fată de casă. Alexandra Stan, izolată de 2 luni: "Am devenit expertă la gătit pâine şi covrigi"

Vedeta şi-a găsit diverse activităţi, prin care sportul, curăţenia, dar şi gătitul. A încercat să pentru prima dată să facă pâine şi covrigi şi a devenit expertă.

"Stau în casă cam de pe 10 martie. A trecut deja mult timp. Sunt aproape 8 săptămâni. Mă simt limitată. Nu mă pot bucura de plajă, de vremea frumoasă, nu mă pot vedea cu prietenii, nu pot merge la studio, nu pot avea concerte. Sunt multe încercări, dar știu că tot ce facem este spre binele nostru.

Cel mai dor imi este de libertatea pe care o luam ca atare și cred că nimeni nu o aprecia cu adevărat. Acum îi simt lipsa. În perioada de izolare am făcut pentru prima dată pâine și un fel de covrigi. Am devenit expertă. Deja am făcut de vreo 5 ori și le-am dus și părinților mei. Gătesc multe feluri de mâncare, de la tradițională, la paste, salate și dulciuri", a declarat Alexandra Stan pentru Viva.ro.

Alexandra Stan, dans erotic pe Internet

Alexandra Stan este una dintre cele mai dezinhibate artiste de la noi. Nu mai este o surpriză pentru nimeni faptul că îi place să pozeze şi să se filmeze în ipostaze sexy, însă de această dată, fanii sunt de părere că a exagerat.

Din cauza pandemiei de coronavirus şi izolării la domiciliu, Alexandra Stan le arată urmăritorilor săi că nu se plictiseşte absolut deloc. Fără lenjerie intimă, dar cu mult curaj și chef de dans, așa s-a afișat vedeta pe Instagram. (Vezi AICI imaginile)

Alexandra Stan, scene interzise minorilor. Fanii au luat foc: "Vulgaritate maximă!" FOTO

Cântăreaţa s-a despărțit de iubit, a revenit în România, după ce și-a încercat norocul în Statele Unite ale Americii, încearcă să atragă atenția prin lipsa de inhibiții de care dă dovadă.

„Urât. Ai fi putut face ceva mai pozitiv pentru perioada prin care trecem, nu să dansesezi jumătate dezbrăcată”, „Serios , chiar așa ai ajuns să faci , nerușinato”, „Exagerezi! De la mine un unfollow. Ești o nesimțită”, „Ăsta tot din greșeală l-ai pus?”, „Alexandra, erai în top și te iubeam foarte mult, acum îmi pare rău, dar ai decăzut foarte mult. Ce trist”, „Piese mai lansăm și noi? Sau punem numai nuduri pe Insta?” și „De data asta nu ai mai postat din greșeală, nu? P.S: Foarte fain tatuajul” au fost doar câteva dintre comentariile negative.