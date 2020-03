Pandemie CORONAVIRUS. Gabriela Firea, anunţ de ultimă oră despre testarea în masă a bucureştenilor. Seniorii, primii pe listă

Gabriela Firea a precizat că primii vizați de testarea pentru coronavirus sunt cei cu vârste de peste 65 de ani și cei cu boli cronice.

„Scurt istoric, dar necesar. Zilele acestea am discutat cu domnul profesor Streinu Cercel, managerul Institutului de Boli Infecțioase Matei Balș, și l-am întrebat ce am mai putea să facem, având în vedere că Bucureștiul e cea mai mare aglomerare urbană și aici e un pericol foarte mare de răspândire rapidă a coronavirusului. După aceste zile de analiză, chiar aseară am intrat în dialog din nou cu domnul Streinu Cercel, care a și pregătit o strategie pe care să o aplicăm în câteva zile la nivelul municipiului București. Am pus primele baze ale acestei operațiuni de sănătate publică, și anume Primăria Capitalei, prin Compania Managementul Traficului, a dus astăzi la Matei Balș 12 mașini ecologice. Va fi prima flotă pusă în mișcare, astfel încât medicii să meargă la bucureșteni pentru a realiza aceste teste de coronavirus de tip nou", a spus Firea la Antena 3.

Cele 12 mașini, în care se va afla și câte un medic epidemiolog, se vor deplasa la locuințele celor vizați.

„Dorim să ni se transmită într-un timp foarte scurt care sunt persoanele cu vârsta de peste 65 de ani, cu adresa acestora, exact unde locuiesc aceste persoane. Cele 12 mașini, care vor avea și un medic epidemiolog, vor merge ținit, în primul rând, la persoanele de peste 65 de ani și la persoanele cu afecțiuni cronice. Sunt peste 483.000 de persoane peste 65 de ani în București. Tocmai de aceea, Primăria Capitalei achiziționează teste și kit-uri. Sunt convinsă că vom avea și susținerea DSP", a mai precizat Gabriela Firea.