PANDEMIE CORONAVIRUS. Victor Costache anunţă un program de testare a tuturor bucureştenilor

"Am pregătit un protocol cu domnul profesor Streinu Cercel care va fi validat. Vrem să implementăm un program inovativ, de tipul celor din Coreea de Sud, și să testăm toți cetățenii din București cu echipe mobile de testare door to door. Dorința noastră și necesarul pe care l-am identificat în momentul de față e undeva minim 2 milioane, maxim 5 milioane de teste. Sunt în jur de 180.000 care trebuie să ajungă cel târziu până la sfârşitul acestei săptămâni.

Această testare se face în funcție de capacitățile centrelor, sunt prioritizați cei simptomatici", a spus Victor Costache, potrivit adevărul.ro.

Victor Costache intervine și în scandalul infectării medicilor de la spitalul din Suceava și explică ce s-a întâmplat acolo.

"Sunt două aspecte. Când am conturat strategia pe spitale am pornit tot de la acest pilon de bază, a nu se amesteca pacienții COVID 19 cu pacienții normali sau cu personalul medical neprotejat. Și l-am prezentat de mai multe ori, am elaborat un plan în 3 faze în care în prima linie să fie spitalul de fază I, spitale de boli infecțioase cu 110 locuri de terapie intensivă și 9.000 de paturi de spitalizare normală.

Până în acest weekend, deci practic aproape o lună, de pe 25 febr, când am avut primul caz de pacient covid 19 și până în ac. weekend, acest plan s-a respectat cu strictețe și toți pacienții covid 19 sau marea majoritate au ajuns în secțiile de boli infecțioase.

Pentru a ne asigura că acest plan și funcționează, am dat dispoziții ferme spitalelor din România să-și limiteze activitata undeva între 50-89%, de aproxiamtiv 2 săptămâni. Sunt unele spitale care au respectat și unele care nu au respectat acest lucru și au continuat să funcționeze cu motoarele turate la maxim, aglomerând unitățile, sălile de consultații în ambulator, sălile de operații. Așa s-a întâmplat fenomenul de la Suceava, deci, ați văzut: până în situaţia de la Suceava am avut aproximativ 600 de cazuri de covid 19 tratate în spitalele de boli infecțioase și cu o mortalitate de sub 1% - 9.06 Atunci am avut aproximativ 4 sau 5 decese.

Cum s-a scăpat un grup de pacienți covid 19 care să infecteze rapid alți pacienți în spitalele multidisciplinare cu un grup heterogen de medici s-au infectat rapid foarte mulți medici, am avut numai în spital la Suceava aproximativ 5 decese. Deci e foarte important a se respecta această strategie", a precizat Victor Costache.

Întrebat ce se va întâmpla la Suceava, ministrul Sănătăţii a spus: "S-a suspendat conducera spitalului, a DSP, se testează masiv pacienți acolo. Cei Covid 19 rămân în spital iar ceilalți au fost trimiși în celelalte spitale".