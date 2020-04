PANDEMIE CORONAVIRUS. Raed Arafat: "Să nu stăm liniştiţi"

"Eu zic că la acest moment, chiar dacă situația este sub contol în mare parte și evoluția este lentă, să nu stăm liniștiți încă. Dacă ne relaxăm la acest moment, s-ar putea să ne facem rău. Putem să pierdem toată munca pe care am făcut-o până acum", a spus Raed Arafat la Realitatea Plus.

Întrebat despre vârful pandemiei în România, secretarul de stat a răspuns: "Să urmărim situația până după Paște și să vedem dacă va continua să crească sau să scadă. E greu de spus de vârf. E adevărat, vârful este așteptat în ultima parte a lui aprilie, începutul lunii mai, dar nu putem ști, numai realitatea ne va dovedi și vom vedea ce decizii vom lua după. Rugămintea mea este să respecăm aceste restricții impuse, că numai împreună am reușit".

