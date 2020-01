Panică la Istanbul, un avion de pasageri a ieşit de pe pistă, la aterizare. Aeroportul a fost temporar închis

Potrivit presei turce, toate aterizările şi decolările vor fi anulate până la ora locală 11.20 (ora 10.20, ora României).

Aeronava Pegasus Airlines care a ratat aterizarea venea la Istanbul din Emiratele Arabe Unite, având ca punct de plecare Aeroportul Internaţional Sharjah.

Deocamdată nu au fost raportate victime în urma incidentului, dar aeronava a fost avariată.

All flights temporarily halted at Istanbul's Sabiha Gökçen Airport after Pegasus Airlines flight skids off runway while landing. No injuries reported. pic.twitter.com/vB8ZguTYgk

Video shows first seconds after the incident at Sabiha Gokcen Airport. Passengers evacuating and emergency vehicles arriving. #PC747

