Papa Francisc, singur la Vatican. Imagini cu un puternic impact emoţional VIDEO

Papa Francisc s-a rugat pentru cei afectaţi de coronavirus. Papa Francisc a binecuvântat întreaga omenire din faţa catedralei Sfântul Iosif, din Vatican. Piaţeta din faţa catedralei a fost goală. Foarte important de menționat, binecuvântarea Urbi et Orbi o dă numai Suveranul Pontif, iar acest lucru se întâmplă doar în ziua alegerii sale ca urmaş al Sfântului Apostol Petru, în ziua de Paşti şi în ziua de Crăciun.

Esplanada Bazilicii „Sf. Petru" de la Vatican este goală. Acolo, Sfântul Părinte rostește binecuvântarea Urbi et Orbi, către cetate şi către lume, pentru ca Pământul să fie apărat de această pandemie.

Aproape 600.000 de mii de oameni s-au îmbolnăvit până în acest moment și alți cel puțin 25 de mii au murit în toată lumea din cauza pandemiei de COVID-19.

Rugăciunea Suveranului Pontif vine în ziua în care Italia a primit cea mai cumplită veste de la începutul pandemiei - un bilanț fără precedent al deceselor în doar 24 de ore.

Papa Francisc a donat 30 de dispozitive de ventilatie si monitorizare respiratorie unor spitale aflate in regiunile cele mai grav afectate de pandemia de coronavirus, a anuntat joi seara administratorul fondului social de la Vatican, cardinalul Konrad Krajewski.

In acel comunicat oficial, cardinalul Krajewski nu a precizat spitalele in care vor ajunge aceste dispozitive medicale, nici daca acestea se afla in alte tari decat Italia, potrivit Reuters.

In Italia, unde noul coronavirus a provocat peste 8.000 de decese, epicentrul epidemiei se afla in nordul tarii, in regiunea Lombardia.

Bilantul deceselor din Italia este de doua ori mai mare decat cel inregistrat in tara clasata pe locul al doilea in lume prin prisma acestui clasament, China.

Autoritatile italiene au raportat peste 80.000 de cazuri confirmate de infectare cu SARS-CoV-2.