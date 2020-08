Paradis turistic deschis DOAR pentru turiştii cu coronavirus. Vizitatorii trebuie să facă dovada unui test pozitiv cu COVID-19

"Pentru a sosi în arhipelag, turistul va trebui să facă dovada unui test pozitiv PCR pentru Covid-19 care este vechi de cel puțin 20 de zile sau un rezultat de test serologic care arată prezența anticorpilor împotriva noului coronavirus", a declarat administratorul arhipelagului, Guilherme Rocha, în cadrul unei conferințe de presă.

Golful Baia do Sancho este localizat in arhipelagul Fernando de Noronha, din Brazilia, iar aici turistii se pot bucura de cea mai frumoasa plaja din lume, titlu acordat în mai multe rânduri de publicaţiile de specialitate. Izolata, marginita de o faleza inalta si multa vegetatie, plaja are nisip alb, iar apa are o culoare verde-smarald.