Un participant la bătaia din Piaţa Constituţiei reface filmul măcelului: "Ca-n filme au venit, ca spartanii" VIDEO

Nepotul lui Ion Ban a refăcut firul evenimentelor, pentru România TV. "Eu eram acasă. A venit un vecin de-al meu, de o seamă cu mine, cu vărul lui: "Băi, ne duci până la București? Să luăm niște bani!". "De unde trebuie să-i luăm?". "De unde? De la frații Gruia?". "Da, băi!". Asta a fost începutul!", a povestit bărbatul.

Ulterior, au ajuns în cartierul Rahova, unde situaţia a început să devină tensionată. "A ieșit unul de pe o stradă din stânga cu un Range Rover și a făcut semn să mă duc după el. "Boxerul", sau ceva de genul îl cheamă, îi zice. Ionuț Mitea... Mitrea. Am ajuns în piața Constituției. Acolo ei s-au dat jos la vorbă. Nu m-am dat jos, că mi-a fost frică. Între țiganii ăia oricum îmi era frică!Ăștia beți s-au dat jos! În capul meu era..."nu e de bătaie, aici e Poliția, aici e SRI-ul, aici e... nu ne bat!". M-am dus la mașină, am lăsat mașina pe poziții, mi-am aprins țigara, mă uitam pe la mașini acolo, că erau puști cu mașini șmechere.

Vreo trei sau patru au venit, au vorbit cu țiganul ăla cu Range Rover-ul. Au vorbit ei, au strigat unul la altul că au să-i dea nu știu ce bani și după aia au început să țipe ca dracii să-i ia! Când au strigat "Luați-i, bă!" au ieșit din maşini ca șobolanii! Au fost pregătiți în mașini! Au început să iasă cu bâte, cu săbii, cu pistol. Am rămas eu, unchiul meu și cu puștiul ăla. Am auzit că trăgeau cu pistolul și era unul cu o țeavă după mine. Mi-am pus mâinile în cap și am sărit în sus. Ca-n filme au venit, ca ăia care intră unii-n alții, spartanii ăia", a povestit martorul la crima din Piaţa Constituţiei.