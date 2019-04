PAŞTE 2019. Află ce trebuie să faci după ÎNVIERE ca să scapi de boli, răni şi ghinioane. Ce mesaje se trimit de Paşte

Tradiţiile populare ale românilor, dar şi ale creştinilor, încă din cele mai vechi timpuri, sunt departe de tradiţia iudaică, ce presupunea o sărbătoare a durerii, la care alimentele rituale, pasca şi mielul, se consumau în grabă, însoţite de ierburi amare, după cum amară fusese şi robia din ţara Egiptului. Pasca primilor creştini era o pâine dulce, care se sfinţea de către preoţi, apoi se împărţea săracilor. Amintirea acesteia este pasca de astăzi.

La biserică pasca este dusă într-un coş anume pregătit pentru Paşte. După sfinţirea din dimineaţa primei zile de Paşte, pasca dobândeşte puteri purificatoare, asemeni anafurei. Ea este sfinţită şi se consumă imediat după anafura. Tot în coşul care se duce la sfinţit, femeile pun cârnaţi, ouă roşii şi impistrite, colaci, braâză, slănină, drob, usturoi, sare, prăjituri şi alte alimente. Acestor alimente, sfinţite, li se atribuie puteri vindecătoare.

Paşte 2019. În unele locuri se spune că, cine mănâncă ouă în ziua de Paşte va fi uşor peste an. În trecut albuşul de ou roşu sfinţit se usca, se pisa şi se sufla în ochii bolnavi de albeaţa, ai vitelor şi oamenilor. Cu slănina se ungeau rănile sau vreun picior scrântit. De asemenea, pentru friguri, omul se afuma cu sănină şi tămâie puse pe o lespede. Slănina, consumată ca atare, se spunea că are proprietăţi tămăduitoare pentru oameni şi vite. Hreanul sfinţit se păstra în pământ, crezându-se că el curăţeşte apa fântânilor, vindecă de boli şi friguri. Dacă cineva îl consumă când vine de la biserică, se spune că va fi iute şi sănătos tot anul.

Sarea era folosită la sfinţirea fântânilor, iar azi e pusă în mâncare. Cuişoarele se spunea că sunt bune pentru dureri de măsele, iar cu făină se frecă ochiul vitei bolnave de albeaţă. Potrivit crestinortodox.ro, despre usturoiul sfinţit se spunea că nu se strică; dar folosea şi la alungarea strigoilor sau pentru tămăduirea celor bolnavi.

Puteri deosebite i se atribuie şi lumânării de la Înviere, care este păstrată şapte ani şi aprinsă în caz de grindină, furtuni, sau mari primejdii.

Paşte 2019. La întoarcerea de la slujba de Înviere, creştinii pun într-un lighean un ou roşu si o monedă de argint, peste care toarnă apă neîncepută. Există apoi datina de a se spăla, dându-şi fiecare cu oul roşu peste obraz şi zicând: "Să fiu sănătos şi obrazul să-mi fie roşu ca oul; toţi să mă dorească şi să mă aştepte, aşa cum sunt aşteptate ouale roşii de Paşti; să fiu iubit ca ouale în zilele Paştilor."

Atunci când se dă cu banul pe faţă, se spune: "Să fiu mândru şi curat ca argintul. Iar fetele zic: "să trec la joc din mână-n mână, ca şi banul", "să fiu uşoară ca şi cojile de ouă, care trec plutind pe apă". În unele sate, în lighean se pune şi o crenguţă de busuioc existând credinţa că, dacă te speli cu el, vei fi onorat ca busuiocul.

Paşte 2019. Familia creştină se aşază apoi la masa pascală. După această masă, capul familiei ciocneşte ouă cu soţia. Apoi ciocnesc şi ceilalţi membri ai familiei. De obicei, cinstea de a ciocni oul mai întâi revine celui mai în vârstă. Se crede că, făcând acest lucru, membrii familiei se vor vedea şi pe lumea cealaltă.

Se spune ca în prima zi de Paşte nu e bine să mănânci ouă roşii, pentru că tot anul "îţi va mirosi gura ca oul clocit" sau că e bine să mănânci ouale nesărate, căci altfel ţi se vor roşi mâinile. În ziua de Paşte se spune că nu e bine să dormi, că-ţi ia strigoiul anafura dintre dinţi, o vinde diavolului şi nu mai ai noroc în casă.

După credinţa populară, e bine să ţii minte cu cine ai ciocnit oul prima dată pentru că, dacă din întâmplare te rătăceşti printr-o pădure, trebuie să-ţi aminteşti cu cine ai ciocnit oul de Paşte şi imediat găsesti drumul. Băiatul, dacă vrea să ciocnească oul cu o fată, îl incearcă să vadă dacă este tare, ciocnindu-l uşor de frunte.

MESAJE DE PASTE 2019: În anul 2019, creştinii sărbătoresc PASTELE duminică, 20 aprilie. Românii trimit cu ocazia sărbătorilor de Paste milioane de mesaje prin SMS, email, dar și prin rețelele de socializare, pentru că este mai comod și mai ieftin să faci urări prin intermediul mesajelor pe telefonul mobil și pe internet. RomaniaTV.net vă prezintă cele mai frumoase mesaje de Paste 2019 pe care le puteți trimite familiei, colegilor, prietenilor și tuturor celor apropiați.

MESAJE DE PASTE 2019. Minunea Învierii lui Iisus să dăinuie în inimile voastre, să vă lumineze viaţa şi să vă aducă renaşterea credinţei, speranţei şi bucuriei cu bunătate şi căldură în suflet. Hristos a înviat!

MESAJE DE PASTE 2019. Paşte mielul fericit, oul şade înroşit, de ruşine s-o scumpit, iar iubitul iepuroi să v-aducă euroi, fericire, sănătate, mult noroc şi spor la toate.

MESAJE DE PASTE 2019. Lumina şi căldura Paştelui să ne încălzeasca sufletele, să ne lumineze minţile, să ne deschidă inimile spre iubire, credinţa şi iertare. Să fim mai buni, să ne bucurăm din plin de frumuseţea tuturor lucrurilor care ne înconjoară şi să dăruim iubire celor dragi. Sărbători Fericite!

MESAJE DE PASTE 2019. Sfintele sărbători de Paște să vă aducă liniște în suflet, multă bucurie, sănătate, fericire și puterea de a dărui și ajuta semenii. Hristos a Înviat!

MESAJE DE PASTE 2019. Poate o să ți se pară complet lipsit de originalitate, dar știi că vorbele simple sunt și cele mai frumoase. Așa că Hristos a înviat!

MESAJE DE PASTE 2019. Cei care se războiesc să aducă pace, cei care se urăsc să știe să iubească, iar cei bogați să învețe să dăruiască. Hristos a Înviat!

MESAJE DE PASTE 2019. Anul acesta iepuraşul o să vină la tine încărcat cu bunătăţi şi o să-ţi dea plicul cu cei o sută de pupici de la mine!

MESAJE DE PASTE 2019. Hristos a înviat! Sărbătoarea Învierii Domnului binecuvântată de lumina sfântă să aducă sentimente calde, bogăţie sufletească şi bunăstare într-un ou înroşit de iubire şi într-un cozonac delicios precum voia bună.

MESAJE DE PASTE 2019. Fie ca Sfintele Sărbători să ne facă viaţa mai frumoasă, casa mai bogată şi masa înbelşugată. Fie ca Învierea Mântuitorului să ne facă să aducem lumină, căldură şi iubire în suflet.

MESAJE DE PASTE 2019. În noaptea învierii, când clopotele bat, eu îţi doresc din suflet "Hristos a înviat!".

MESAJE DE PASTE 2019. Învierea Domnului să îți aducă în suflet bucurie și iubire. Paște Fericit alături de toți cei dragi!

MESAJE DE PASTE 2019. O singură dată pe an este Paștele. O zi specială, îmbogățită de aroma bucatelor tradiționale și parfumul florilor de primavară și al tău! Paște fericit!

MESAJE DE PASTE 2019. Fie ca Paștele să-ți întărească încrederea și speranța! Hristos a înviat!

MESAJE DE PASTE 2019. Sfintele Sărbători de Paşte să vă aducă linişte în suflet, multă bucurie, sănătate, fericire şi puterea de a dărui şi ajuta semenii. Paşte Fericit!

MESAJE DE PASTE 2019. Sunt zile cand trebuie să ne reamintim să fim mai buni, mai plini de dragoste, cu inima caldă şi mai deschisă, când lumina sfântă coboară în casele şi în inimile noastre. Paşte Fericit!

MESAJE DE PASTE 2019. Un iepuraş tare drăgălaş a iesit în cale cu viteză mare şi-ţi urează neîncetat să ai Paşte Minunat...si Hristos a Înviat!

MESAJE DE PASTE 2019. Iepuraşul mustăcios e de Paşte norocos, nu-ţi lasă cadou în ghete, are el alte secrete: pasca, oul înroşit, cozonac, mielul fript şi un Paşte Fericit!

Pastrez pentru tine, dragostea mea,

O lumanare de la Paste, pe care s-o aprind

De ajutor mereu, oricand, oriunde

S-apropie de tine vreo primejdie rea!

Fie ca de Inviere sa primesti lumina sfanta in casa si in inima, credinta si bucurie in suflet! Paste Fericit !

Un ingeras din cer coboara, se roaga-n taina, apoi zboara. De acolo de sus el ne trimite: Un zambet bland, o raza calda si trei cuvinte: Hristos a Inviat !

Urări şi felicitari amuzante de Paşte. Vezi ce mesaje îşi trimit românii

In Sfanta Noapte a Invierii, cand clopotele bat, sa stam impreuna cu cei dragi, cu lumanari aprinse si cu sufletul curat sa spunem: Hristos a Inviat !