Paste Carbonara. Cele mai bune si usoare retete de spaghete carbonara

Se pare ca denumirea "carbonara" vine de la minerii care scoteau carbune in Muntii Apenini. Ei se bazau pe alimentele usor de preparat, transportat si depozitat. Iar piperul pe sosul alb il asemanau cu carbunele pe care ei il scoteau din munte.

Iata o colectie cu cele mai bune si usoare retete de paste carbonara.

Paste carbonara cu spanac si carne tocata #Reteta 1

Ingrediente Spaghete Carbonara cu spanac si carne tocata

un pachet de spaghete,100 g piure de spanac,100 g bacon,300 g carne tocata amestec(eu am avut de curcan)ulei de masline ,sare,piper,2 oua,4 linguri de smantana,100 g parmezan(cascaval ras)

Mod de preparare Spaghete Carbonara cu spanac si carne tocata

Se pune apa cu o linguritade sare la fiert iar cand da in clocot se dauga spaghetele,fara sa le rupem,la fiert ccca 10 minute.

Intre timp calim baconul taiat marunt in ulei impreuna cu piureul de spanac.Calim intr-o picatura de ulei carnea tocata cu un praf de sare si piper.

Preparam sosul amestecand bine smantana cu ouale si parmezanul sau cascavalul ras,un praf de piper si sare daca mai este nevoie,punand totul intr-o craticioara ,pe foc mic,amestecand cntinuu pana da intr-un clocot si se ingroasa un pic.Se da de pe foc..Se scurg spagetele bine si apoi se pun inapoi in oala in care au feirt si se mesteca bine cu piureul de spanac calit cu bacon.Pe farfurie se aseza cate un cuib de spaghete cu spanac,in el se aseaza cu o lingura carne tocata rumenita si apoi se toarna deasupra sosul inca fierbinte de smantana ,ou si parmezan.

Pofta buna!

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR.RO.