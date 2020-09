Patricia Ţig a câştigat primul titlu din carieră la WTA Istanbul. A învins-o pe Eugenie Bouchard VIDEO

Eugenie Bouchard, fost număr 5 mondial şi finalistă la Wimbledon în 2014, a câştigat primul set cu 6-2, după doar 37 de minute de joc.

Patricia Ţig a revenit, însă, în meci, şi s-a impus în setul secund, cu 6-1, și a ajuns în postura de a servi pentru câștigarea titlului la 5-3 în decisiv, conform Hotnews.

Partida a fost prelungită, după ce românca a ratat şapte mingi de meci, însă s-a impus în tiebreak, scor 7-4.





On an EIGHTH championship point, Patricia Maria Tig overcomes Bouchard 2-6, 6-1, 7-6(4) to win her maiden WTA title at @TennisChampIst! pic.twitter.com/MKAVHQXMTN