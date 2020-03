Patronii din turism cer Guvernului să accepte ca firmele de turism să nu mai plătească taxe şi impozite 3 luni

În contextul crizei, cei care deţin restaurante s-au trezit cu evenimentele anulate. La fel şi hotelierii care aveau rezervări făcute din timp. Aşa că de la Bucureşti, spre nordul ţării se resimte o panică. Oamenii se tem că vor da faliment.

Patronii din turism spun că gradul de ocupare al hotelurilor din București și din țară ar fi în acest moment de sub 20%, în condițiile în care, pentru a funcționa pe zero, fără să câștige bani, un hotel trebuie să fie ocupat în proporție de peste 50%. Au lansat astfel un apel la Guvern şi spun că ar trebui să fie scutiţi de la plata taxelor și impozitelor, timp de 3 luni.

"Noi am suportat ianuarie, februarie ,am mers cum am mers, dar acum este un moment critic. Pentru că gradul de ocupare este forte mic. Nu mai avem venituri. Pe de o parte ne presează ANAF-ul cu plata la zi. În fiecare zi se trimit în şomaj sute de oameni, a declarat MOHAMMAD MURAD, preşedintele Federaţiei Patronatelor din Turism.

"Suntem optimişti că vom depăşi această criză. Noi facem tot ce putem cu banii pe care-i avem după ce am investit, încercăm să ţinem angajaţii, asta este o altă problemă", a declarat Anca Nedea, proprietarul unui hotel.

Potrivit patronatelor din turism, în lipsa unor măsuri, mai mult de o treime dintre hotelurile și restaurantele din țară ar urma să se închidă.